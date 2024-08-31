Devlette günlük 566 TL'ye iş | Öğrenci ve işsiz kamuda yarı zamanlı çalışabilecek! İşte İşgücü Uyum Programı'nın detayları...

İşsizler önce eğitilip meslek sahibi olacak. Ardından kamu kurumlarında kısmi çalışma yapacak. Her gün için kendilerine net asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak.