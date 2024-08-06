ÇİFTE PROMOSYON ŞANSI | Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Kimler 2 promosyon alabilir? Emekli maaşı artanlar...

1 Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir imkanı elde ediyor. Bankalara 3 yıllık taahhüt verenler 4 farklı maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira alıyor. Bazı bankalar şartsız olarak tutarı artırıyor.

2 KİM, NE KADAR VERİYOR?

Hiç şartsız tutarı 15 bin liraya yükselten bankalar bulunurken, bazıları da emekli yakınını getirme, kartla belli tutarda harcama yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarla promosyonu artırıyor.