ÇİFTE PROMOSYON ŞANSI | Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Kimler 2 promosyon alabilir? Emekli maaşı artanlar...

ÇİFTE PROMOSYON | Milyonlarca emekli bankaların promosyon kampanyalarını takip ederken, pek çok kişiye ödemesini yükseltme imkanı doğdu. Kimileri kampanyalar kimileri bir üst maaş dilimine geçmeleri sayesinde daha çok promosyon ödemesi alabiliyor. Bazı emeklilerin ise 2 promosyon imkanı bulunuyor. Peki kimler iki promosyon birden alabilir? İşte detaylar...
Emekliler, dul ve yetimler banka promosyonu ile ek gelir imkanı elde ediyor. Bankalara 3 yıllık taahhüt verenler 4 farklı maaş dilimine göre en az 5 bin, 8 bin, 10 bin ya da 12 bin lira alıyor. Bazı bankalar şartsız olarak tutarı artırıyor.
KİM, NE KADAR VERİYOR?
Hiç şartsız tutarı 15 bin liraya yükselten bankalar bulunurken, bazıları da emekli yakınını getirme, kartla belli tutarda harcama yapma, otomatik fatura ödeme talimatı verme gibi şartlarla promosyonu artırıyor.
2 banka belirli şartlarla 18 bin lira promosyon ödüyor. Hatta bir banka da 24 bin lira alma imkanı sunuyor. Bu banka maaşını kendisine taşıyanlara 12 bin liraya varan promosyona ilave olarak kartlarıyla her ay bin lira harcama yaptıkları taktirde bin liraya varan ödeme gerçekleşiyor. Böylece 12 bin liraya varan promosyona, 12 ayda 12 bin liraya varan ödeme daha eklenebiliyor.