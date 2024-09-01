SSK ve BAĞ-KURLUYA %14.52 ZAM | Yeni tahmin geldi hesaplama değişti! Kim ne kadar alacak? Ocakta zamlı maaşlar...

Bu yıl kök aylıklarına önce 49.29, ardından yüzde 24.73 zam yansıtılan, taban aylık ödemeleri de 2024'ün başında 10 bin, ortasında 12 bin 500 liraya yükseltilen SSK ve Bağ-Kur emeklileri gözünü 2025'e çevirdi.

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 2025 yılının Ocak ayında, 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar sadece bir veri belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 3.23 olarak açıkladı. İkinci veri yani Ağustos enflasyonu da 3 Eylül günü TÜİK tarafından duyurulacak. Veriler merakla takip edilirken, beklenti anketleri enflasyon yani emeklilerin zam oranına ilişkin ipucunu veriyor.