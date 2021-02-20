Yeni kredi faiz indirim adımı atılıyor! 20 Şubat 2021 Ziraat, Akbank, TEB, Yapı Kredi, Alternatif, Fiba kredi faiz oranları
Kredi faiz oranlarında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken vatandaşlar güncel oranlara odaklandı. Ev alacak olan vatandaşlar kredi faiz oranlarını merak ederek bu yönde araştırmalarını sıklaştırdı. Binlerce kişi nakit para ihtiyacını sağlamak ya da ev, araba alma fikri nedeniyle kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeleri inceliyor. Güncel oranlar kredi çekmeyi düşünenler tarafından anbean inceleniyor. Ev ya da araba almak üzere kredi çekme fikri olanlar faiz oranlarındaki en cazip avantajları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. Pek çok banka yeni oranları resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.
20.02.2021 10:15
- Son Güncelleme: 20.02.2021 10:15
Yeni kredi faiz indirim adımı atılıyor! 20 Şubat 2021 Ziraat, Akbank, TEB, Yapı Kredi, Alternatif, Fiba kredi faiz oranları merakla araştırılıyor. Bankalar resmi internet siteleri üzerinde taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını duyuruyor. Bu minvalde kredi çekme düşüncesiyle bankalara uğramak isteyenler ise gitmeden önce son durumu öğrenmek adına sık sık araştırmalar yapıyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek araştırmalarını sürdürüyor.