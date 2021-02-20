Yeni kredi faiz indirim adımı atılıyor! 20 Şubat 2021 Ziraat, Akbank, TEB, Yapı Kredi, Alternatif, Fiba kredi faiz oranları merakla araştırılıyor. Bankalar resmi internet siteleri üzerinde taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını duyuruyor. Bu minvalde kredi çekme düşüncesiyle bankalara uğramak isteyenler ise gitmeden önce son durumu öğrenmek adına sık sık araştırmalar yapıyor. Ev ve araba almak ya da nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekecek olanlar banka banka taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek araştırmalarını sürdürüyor.