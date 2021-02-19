BİM 23 Şubat Salı aktüel kataloğunda yeni avantajlar! Temizlik, bakım ve kuruyemiş ürünlerinde indirimli dolu saatler...
BİM 23 Şubat Salı aktüel kataloğunda yer alan yeni avantajlar gelecek hafta raflarda yer alacak fırsatları kaçırmak istemeyenler tarafından sık sık araştırılıyor. BİM'de gelecek hafta Jenny & Willy Bebek Bezi Aylık Fırsat Paketleri, Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti, Bind Activit 2'li Bulaşık Makinesi Temizleyici, Selpak Parfümlü Tuvalet Kağıdı, Domestos Pratik Yüzey Temizleyici Sprey, Family Gözlük Temizleme Mendili, Simbat Kavrulmuş Siirt Fıstığı, Gofrik Bitter Çikolata Kaplı Antep Fıstıklı Gofret ürünleri dikkat çekti.
19.02.2021 16:51
- Son Güncelleme: 19.02.2021 16:51
BİM 23 Şubat Salı aktüel kataloğunda yeni avantajlar kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Onlarca ürünün salı gününden itibaren satışa sunulacağı kataloğda özellikle temizlik, bakım, yiyecek ve kuruyemiş ürünlerindeki fırsatlar ön plandaki yerini aldı. İşte BİM 23 Şubat Salı aktüel kataloğu