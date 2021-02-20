SON DAKİKA: En çok kripto para kullanan ülkeler! Türkiye dünyada dördüncü Avrupa'da birinci

Son dakika haberi: Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmada dünyanın en büyük 74 ekonomisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı. Listede Nijeryalılar yüzde 33'le ilk sırada yer aldı. Vietnam yüzde 21 ile ikinci, Filipinler yüzde 20 ile 3. sırada yer aldı. Türkiye ise yüzde 16 ile dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı.

20.02.2021 11:14 - Son Güncelleme: 20.02.2021 11:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





