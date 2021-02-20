SON DAKİKA: En çok kripto para kullanan ülkeler! Türkiye dünyada dördüncü Avrupa'da birinci
Son dakika haberi: Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmada dünyanın en büyük 74 ekonomisinde nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı. Listede Nijeryalılar yüzde 33'le ilk sırada yer aldı. Vietnam yüzde 21 ile ikinci, Filipinler yüzde 20 ile 3. sırada yer aldı. Türkiye ise yüzde 16 ile dünyada 4. Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı.
20.02.2021 11:14
- Son Güncelleme: 20.02.2021 11:31
Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından yapılan araştırmaya göre, dünyada en çok kripto para kullanan ülke vatandaşları açıklandı.
Kripto paraların Y kuşağının yatırımcı olarak piyasaya girişi ile birlikte her geçen gün popülaritesini artırmasıyla özellikle Afrika ve Asya'da yoğun olarak kullanılmaya başladı.
Dünyanın en büyük 74 ekonomisi olan Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika ülkeleri üzerinden yapılan araştırmada, Nijerya yüzde 33 kripto para kullanımıyla ilk sırada yer aldı.
Vietnam yüzde 21 ile 2'nci, Filipinler yüzde 20 ile 3'ncü sırada yer alırken Türkiye yüzde 16 ile dünyada 4'ncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer aldı.
Bitcoin tarafı ise yaptığı açıklamada, Filipinler Merkez Bankası'nın ülkede "havale ve transfer şirketleri" olarak çalışmak için birkaç kripto borsasını onayladığını açıkladı.