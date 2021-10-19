Yeni iş kurmak isteyenlere müjde! KOSGEB’ten 300 bin TL destek! Geri ödemesiz bu destekten yararlanma şartları neler?

KOSGEB en az 8 en çok 24 ay destek sağlıyor. Destek üst limiti 300 bin Türk Lirası iken, personel için 90 bin TL, teçhizat donanım 50 bin TL, yazılım 50 bin TL, tanıtım 100 bin TL, yurt dışı fuar ve seyahat 150 bin TL, test analiz ve belgelendirme 100 bin TL, diğer hizmet alım giderler 100 bin TL.