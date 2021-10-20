İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Sadece 3-4 saat çalışarak binlerce TL maaş alın! Başvuru şartları...

Özellikle pandemiden dolayı işsiz kalan vatandaşlar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olanlara başvuru yapıyor. Paketleme işini çoğu firma artık evlerden yaptırıyor ve oldukça ilgi gören bu işi oturduğunuz yerden yaparak ve günde sadece birkaç saatinizi ayırarak para kazanmanız mümkün. Bu noktada ev hanımları en çok ilgi gösterenler arasında yer alıyor, evden sadece 3-4 saat çalışarak maaş alıp ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor. Peki İŞKUR paketleme işi için başvuru şartları neler, hangi ürünler paketleniyor? İşte İŞKUR'un sunduğu paketleme işi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler!