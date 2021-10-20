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Haberler Ekonomi İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Sadece 3-4 saat çalışarak binlerce TL maaş alın! Başvuru şartları...

İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Sadece 3-4 saat çalışarak binlerce TL maaş alın! Başvuru şartları...

Koronavirüs salgınından dolayı evde çalışma modeline geçen ya da iş arayanlar için İŞKUR paketleme işi ile maaş ya da ek gelir imkanı tanıyor. Günde sadece 3-4 saatinizi ayırarak oturduğunuz yerden para kazanma fırsatı İŞKUR paketleme işi ile mümkün oluyor. Artık firmalar hem işyerindeki yerlerin dar olmasından ve barındırabilecekleri işçi sayısının yeterli geldiğinden dolayı evlerden paketleme işlerini yaptırmaya başladılar ve günümüzde yoğun ilgi görenler arasında yer alıyor. İŞKUR paketleme işi başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

20.10.2021 09:45 - Son Güncelleme: 20.10.2021 09:45
İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Sadece 3-4 saat çalışarak binlerce TL maaş alın! Başvuru şartları...

Özellikle pandemiden dolayı işsiz kalan vatandaşlar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olanlara başvuru yapıyor. Paketleme işini çoğu firma artık evlerden yaptırıyor ve oldukça ilgi gören bu işi oturduğunuz yerden yaparak ve günde sadece birkaç saatinizi ayırarak para kazanmanız mümkün. Bu noktada ev hanımları en çok ilgi gösterenler arasında yer alıyor, evden sadece 3-4 saat çalışarak maaş alıp ev ekonomisine katkı sağlayabiliyor. Peki İŞKUR paketleme işi için başvuru şartları neler, hangi ürünler paketleniyor? İşte İŞKUR'un sunduğu paketleme işi ile ilgili merak edilen tüm bilgiler!

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İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Sadece 3-4 saat çalışarak binlerce TL maaş alın! Başvuru şartları...

Türkiye'de evde paketleme işi veren firmalar son dönemde bu işi genelde toplu olarak sağlamaktadır. Bu amaçla 5-6 kişilik toplu bir ekibiniz varsa, evde paketleme işi veren firmalardan iş alma şansınız yükselecektir.

İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Sadece 3-4 saat çalışarak binlerce TL maaş alın! Başvuru şartları...

Evde ek iş yaparak ev ekonomisine katkı sağlamak istiyor ve bunun amacıyla bir ek iş fikri arıyorsanız; evde paketleme işi yapabileceğiniz en basit işlerden biridir.

İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Sadece 3-4 saat çalışarak binlerce TL maaş alın! Başvuru şartları...

Ülkemizde genelde perakende işi yapan firmaların çok büyük bir alanı paketleme hizmetine gereksinim duymaktadır. Fakat bu işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla personel istihdam etmek üzere sermaye sahibi değildir.

İŞKUR evde paketleme işi ile oturduğunuz yerden para kazanın! Sadece 3-4 saat çalışarak binlerce TL maaş alın! Başvuru şartları...

Bu amaçla paketleme gereksinimi olan işletmelerin büyük bir alanı bunun amacıyla evden çalışabilecek insanlardan hizmet alıyor. Siz de böylece paketleme gereksinimi olan işletmeler ya da direk kişiler amacıyla hizmet verebilir ve para kazanabilirsiniz.

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