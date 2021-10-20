Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun! Faiz oranları düştü mü? 250 bin - 300 bin TL...

İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranları her gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle ev almak için bankalardan konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için hangi bankanın ne kadar faiz işlediği çok önemli. Bu kapsamda bankaların güncel faiz oranları merak ediliyor. Ekim ve Kasım ayı için bankalar güncel konut kredisi faiz oranlarını açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranlarını güncellediklerini duyurdu. Peki Konut kredisi faiz oranları düştü mü? İşte Ekim 2021 konut kredisi güncel faiz oranları...