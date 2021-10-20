Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank peş peşe açıkladı! Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun! Faiz oranları düştü mü? 250 bin - 300 bin TL...
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank peş peşe kredi faiz oranlarını güncellediklerini açıkladı. Ev almak isteyenler elini çabuk tutsun. Bankaların duyurularını görenler hemen Faiz oranları düştü mü? sorusunu araştırmaya başladı. Ev alma hayali kuranlar hangi bankanın en az faiz uyguladığını sık sık araştırıyor. Bu kapsamda bankalar da müşteri kazanmak için faiz oranlarını sürekli güncelliyor. Faiz oranlarındaki dalgalanma konut kredisi çekecek olan hanımlar ve beylerin gündeminde yer alıyor. Peki 120 ay vadeli 250 - 300 bin TL konut kredisi kullanacak bir müşteri için aylık ve toplam ödeme planı nasıl? İşte tüm detaylar...
İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde uygulanan faiz oranları her gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Özellikle ev almak için bankalardan konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için hangi bankanın ne kadar faiz işlediği çok önemli. Bu kapsamda bankaların güncel faiz oranları merak ediliyor. Ekim ve Kasım ayı için bankalar güncel konut kredisi faiz oranlarını açıkladı. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank faiz oranlarını güncellediklerini duyurdu. Peki Konut kredisi faiz oranları düştü mü? İşte Ekim 2021 konut kredisi güncel faiz oranları...
ZİRAAT BANKASI GÜNCEL FAİZ ORANLARI
Tüketici kredisi: yüzde 1.59
Taşıt kredisi (kaskolu): yüzde 1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): yüzde 1.63
Konut kredisi: yüzde 1.41
VAKIFBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: 1.61
SarıPanjur Konut Kredisi: yüzde 1,37
Taşıt kredisi: yüzde 1.50
HALKBANK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI
İhtiyaç kredisi: yüzde 1,63
Konut kredisi: yüzde 1,38
Taşıt kredisi: yüzde 1,54
FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?
Merkez Bankası'nın 100 puan faiz indirimi sonrası banka faiz oranlarında büyük oranda bir oranda değişim olmadı. Güncel 2021 Ekim konut kredisi faiz oranları şöyle;