Yeni hafta geldi A101 aktüel kataloğunda fiyatlar yenilendi! Bu hafta 30'lu ve 12'li ürünler dağıtılıyor! 21,95 TL'ye düşürüldü! O ürünler...
Yeni haftada A101 aktüel ürünlerini güncelledi. Vatandaşların yakından takip ettiği A101 kataloğu sergilendi. Bu hafta zincir marketlerde envai çeşit ürün indirimlerle raflardaki yerini aldı. Cif Banyo&Mutfak Jel Temizleyici %23 indirime girdi ve 21,90'dan 16,90'a düştü. 30 yumurta 37,95'ten satılmaya başlandı. Gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra elektronik ürünlerde de büyük indirimler göze çarptı. Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 cep telefonu 2.199 TL'ye, Kiwi KSM 2405W waffle makinesi 199 TL'ye müşteriye sunuldu. İşte A101 yepyeni aktüel kataloğundaki tüm ürünler...
13.03.2022 15:37 - Son Güncelleme: 13.03.2022 15:37
Mart ayında A101 marketleri aktüel ürünlerini yenilemeye devam ediyor. Alışverişe çıkacak olan vatandaşlar yeni indirimli ürünlerle buluşacak. Bu haftanın indirimli fırsat ürünleri açıklandı. Güncel A101 Aktüel ürünler kataloğuna göre teknolojik aletlerden, gıda ürünlerine, giyimden çeyiz alışverişine bir çok üründe indirim başladı. Raflardaki yerini alan ürünlerin tamamına haberimizde yer verdik. Özellikle 30'lu ve 12'li halde satılan ürünler dikkat çekti. İşte 2022 Aktüel ürünler kataloğu...