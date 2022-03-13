Yeni hafta geldi A101 aktüel kataloğunda fiyatlar yenilendi! Bu hafta 30’lu ve 12’li ürünler dağıtılıyor! 21,95 TL’ye düşürüldü! O ürünler...

Mart ayında A101 marketleri aktüel ürünlerini yenilemeye devam ediyor. Alışverişe çıkacak olan vatandaşlar yeni indirimli ürünlerle buluşacak. Bu haftanın indirimli fırsat ürünleri açıklandı. Güncel A101 Aktüel ürünler kataloğuna göre teknolojik aletlerden, gıda ürünlerine, giyimden çeyiz alışverişine bir çok üründe indirim başladı. Raflardaki yerini alan ürünlerin tamamına haberimizde yer verdik. Özellikle 30'lu ve 12'li halde satılan ürünler dikkat çekti. İşte 2022 Aktüel ürünler kataloğu...