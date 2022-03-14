14 MART 5 BİN TL ZAM MÜJDESİ: Doktor, hemşire, diş hekimi, ebe, pratisyen maaşları kaç TL? İşte Sağlık çalışanı ve emeklisinin yeni maaşı
5 BİN TL ZAM MÜJDESİ: 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına müjde geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarına maaş zammını açıklayacak. Yapılan hesaplamalarla eş güdümlü eksper hekimlerin maaşlarına 5 bin TL, pratisyenlere ise 2 bin 500 TL zam yapılacak. Bu noktada oluşturulan planlama sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak farklılıklar yardımıyla olacak. Uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık artış yansıyacak. Peki, Doktor, hemşire, diş hekimi, ebe, pratisyen maaşları ne kadar oldu? İşte meslek meslek ek gösterge ile sağlık çalışanı ve emeklisinin yeni maaş tablosu!
14.03.2022 12:23 - Son Güncelleme: 14.03.2022 12:23
14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına müjde geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarına maaş zammını açıklayacak. Yapılan hesaplamalarla birlikte uzman doktorların maaşlarına 5 bin TL, pratisyenlere ise 2 bin 500 TL zam yapılacak. Bu noktada yapılan düzenleme sağlık çalışanlarının ek göstergelerinde yapılacak değişiklikler sayesinde olacak. Uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin liralık artış yansıyacak. Peki, Doktor, hemşire, diş hekimi, ebe, pratisyen maaşları ne kadar oldu? İşte meslek meslek ek gösterge ile sağlık çalışanı ve emeklisinin yeni maaş tablosu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık çalışanlarına yapılacak iyileştirmeleri kamuoyu ile paylaşacak.