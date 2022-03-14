Çeyiz alışverişi için destek paketi! Evlenecek çiftlere müjde 18 yaşını doldurana dağıtılıyor! %25 devlet katkısı da cabası! Aylık 2.828,34 TL...

Evlenmeyi planlayan çiftlere müjde! Devlet katkılı çeyiz hesabı açarak evlilik ile birlikte doğacak masraflara önceden hazırlanabilirsiniz. İş Bankası çeyiz hesabı hakkında tüm detayları tek tek aktardı. Evlilik döneminde rahat etmek isteyenlere sunulan bu kampanya avantajlı faiz oranları ve %25'e varan devlet katkısı özellikleri ile yoğun ilgi görüyor. 8 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. İşte detaylar...