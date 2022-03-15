Yeni günde ŞOK’a ramazan indirimi geldi! 10 LT 7,99’a satılıyor! Hafta sonu da dahil edildi aman kaçırmayın! Oruç ayından önce...

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler indirim yarışına girmeye başladı. Önce davranan ŞOK marketlerinde hafta sonu da dahil o ürünlerde indirim yapıldı. Bu hafta ŞOK'ta oruç ayından önce kampanya başlatıldı. Fusetea şeftali 23,90'dan, Sprite1 lt 7,50'den, Cappy 1 lt 7,95'den, Coca-Cola şekersiz 2,5 lt 10,90'dan satılıyor. Çiçek toprağı da 10 lt 7,99'ye düştü. ŞOK zincir marketlerindeki indirimleri kaçırmamak için güncel aktüel ürünler kataloğuna göz gezdirmeyi unutmayın. İşte ramazana özel ŞOK indirimlerinin tamamı...