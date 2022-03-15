Yeni günde ŞOK'a ramazan indirimi geldi! 10 LT 7,99'a satılıyor! Hafta sonu da dahil edildi aman kaçırmayın! Oruç ayından önce...
Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşların merakla beklediği aktüel katalogda elektroniki gıda, giyim, züccaciye ürünleri indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu hafta ayrıca yeni ürünler de kataloga eklendi. Mis Gurme Klasik beyaz peynir ( 600 gr ) 45,90 TL olarak göze çarpıyor. Sadece ŞOK marketlerinde bulunan Lio Salamura siyah zeytin de (2 kg) 39,95 TL'den satışa çıkarıldı. Yine sadece ŞOK'ta Piyale tam buğday un da ( 1 kg) 12,25 TL'den raflardaki yerini aldı. İşte ŞOK yeni, güncel aktüel ürünler kataloğu tam liste...
15.03.2022 16:40 - Son Güncelleme: 15.03.2022 16:40
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler indirim yarışına girmeye başladı. Önce davranan ŞOK marketlerinde hafta sonu da dahil o ürünlerde indirim yapıldı. Bu hafta ŞOK'ta oruç ayından önce kampanya başlatıldı. Fusetea şeftali 23,90'dan, Sprite1 lt 7,50'den, Cappy 1 lt 7,95'den, Coca-Cola şekersiz 2,5 lt 10,90'dan satılıyor. Çiçek toprağı da 10 lt 7,99'ye düştü. ŞOK zincir marketlerindeki indirimleri kaçırmamak için güncel aktüel ürünler kataloğuna göz gezdirmeyi unutmayın. İşte ramazana özel ŞOK indirimlerinin tamamı...