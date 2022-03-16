ASHB koordine ediyor: 🙋🏻‍♀️AYDA 842 TL-1.100 TL- 2.354 TL NAKİT! 18 yaşını dolduran herkese ödeme! Kimlik kartı olan PTT'den şu an alabilir!

Devlet tarafından zor durumda olan vatandaşlara her alanda destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından soyal yardımlar ve destekler büyük ilgi görüyor. Bakanlık 2022 yılında da vatandaşlara aylık ödeme yapıyor. Bu ödemelerden biri de Tüberküloz ve SSPE hastalığı bağlamında psiko-sosyal ve mali kayıp yaşam sürdüren hastalara yatırıllıyor. Sağlanan destek nakdi yardım kapsamına aylık ödenir. Öte yandan evde bakım yardımı almayan, süreğen hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan kişilerin yaşadığı yerlere elektrik desteği veriliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ödemelerinden kimler yararlanabilecek? İşte merak edilenler!