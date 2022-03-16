ASHB koordine ediyor: 🙋🏻‍♀️AYDA 842 TL-1.100 TL- 2.354 TL NAKİT! 18 yaşını dolduran herkese ödeme! Kimlik kartı olan PTT'den şu an alabilir!

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Bakanlık tarafından pandemi yardımı, evde bakım maaşı, engelli aylığı gibi aylık olarak verdiği ödemelerin dışında tek seferliğine verdiği pek çok yardım bulunuyor. Bu ödemeler arasında Tüberküloz ya da SSPE hastası olan vatandaşın ya da hastaya bakmakla yükümlü vatandaşa nakit desteği sağlanır. 2022 senesi destek tutarı ise aylık 2 bin 354 TL, yıllık ise 28.248 TL'dir. Peki, bu destekelerden kimler yararlanacak? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destekler!
Devlet tarafından zor durumda olan vatandaşlara her alanda destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından soyal yardımlar ve destekler büyük ilgi görüyor. Bakanlık 2022 yılında da vatandaşlara aylık ödeme yapıyor. Bu ödemelerden biri de Tüberküloz ve SSPE hastalığı bağlamında psiko-sosyal ve mali kayıp yaşam sürdüren hastalara yatırıllıyor. Sağlanan destek nakdi yardım kapsamına aylık ödenir. Öte yandan evde bakım yardımı almayan, süreğen hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan kişilerin yaşadığı yerlere elektrik desteği veriliyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım ödemelerinden kimler yararlanabilecek? İşte merak edilenler!
SENELİK DESTEK 28.248 TL
Aİle Bakanlığı vatandaşlara destek ödemesi yapar. Bu anlamda Tüberküloz ve SSPE hastalığı bağlamında psiko-sosyal ve mali kayıp yaşam sürdüren hastalar amacıyla sağlanan destek nakdi yardım kapsamına aylık ödenir.
Bu desteği alabilmek isteyen vatandaşlar başvurularını Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı birimlerine yapması gerekir. Ödemeler Tüberküloz ya da SSPE hastası olan vatandaşın ya da hastaya bakmakla yükümlü vatandaşa ödenir. 2022 senesi destek tutarı ise aylık 2 bin 354 TL, yıllık ise 28.248 TL'dir.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ VERİLİYOR
2828 sayılı kanun kapsamında Evde Bakım Yardımı almayan, süreğen hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan kişilerin yaşadığı yerlere elektrik desteği veriliyor. Destek ödemesi "Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği" şeklinde ayrı ayrı ödenebilir.