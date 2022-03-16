📢Poşetini alan marketlere koşacak! 💸14,25 TL’den satışa sunuluyor! BİM, ŞOK, A101, Carrefoursa, Tarım Kredi un fiyatları…

Temel ihtiyaç alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar özellikle güncel un fiyatlarını yakından takip ediyor. Hangi markette kaç kilo unun ne kadar TL'den alıcı bulduğunu merak edenler 14,25 TL'den satışa sunulduğunu görünce hemen araştırmalarını hızlandırdı. Poşetini alan marketlere koşacak, kimisi ise online olarak siparişlerini verecek. Karşılaştırma yaparak ihtiyacına ve bütçesine uygun seçeneği tercih etmek isteyenler için BİM, ŞOK, A101, Carrefoursa, Tarım Kredi un fiyatları haberimizde yer alıyor.