📢Poşetini alan marketlere koşacak! 💸14,25 TL’den satışa sunuluyor! BİM, ŞOK, A101, Carrefoursa, Tarım Kredi un fiyatları…
Fiyatı en çok merak edilen ihtiyaç gıda ürünleri arasında buğday çeşitleri yer alıyor. Özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olan kek, börek, poğaça gibi yiyeceklerde kullanılan unun fiyatının hangi markette ne kadar olduğu merak ediliyor. BİM, ŞOK, A101, Carrefoursa, Tarım Kredi un fiyatlarına, hangi markalar olduğuna, kaç kilonun kaç TL'den satıldığını öğrenerek en uygun olanı tercih etmek isteyenler 14,25 TL'den satışa sunulan unu da merak ediyor. İşte detaylar!
16.03.2022 10:43 - Son Güncelleme: 16.03.2022 10:43
Temel ihtiyaç alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar özellikle güncel un fiyatlarını yakından takip ediyor. Hangi markette kaç kilo unun ne kadar TL'den alıcı bulduğunu merak edenler 14,25 TL'den satışa sunulduğunu görünce hemen araştırmalarını hızlandırdı. Poşetini alan marketlere koşacak, kimisi ise online olarak siparişlerini verecek. Karşılaştırma yaparak ihtiyacına ve bütçesine uygun seçeneği tercih etmek isteyenler için BİM, ŞOK, A101, Carrefoursa, Tarım Kredi un fiyatları haberimizde yer alıyor.