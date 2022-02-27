Genç, yaş şartsız emeklilik müjdesi! 3600-3700 ile 4320 günle emekli olabilirsiniz! SGK bombayı patlattı! Bir yolu daha var!
Erken emeklilik konusunda her geçen gün vatandaşların talepleri artmaya devam ediyor. Bazı durumlarda SGK tarafından erken emeklilik için farklı yöntemler sunulsa da genel olarak aranan temel şart prim gün sayısı, yaş ve sigortalılık süreleri olarak belirlenmiştir. Engelli vatandaşlar ise diğer sigortalılardan farklı olarak yaş şartına tabi olmadan emeklilik hakkından yararlanabilmektedir. Ancak bu gruptaki kişiler için farklı şartlar belirlenmiştir.
Erken emeklilik konusu gündemde yerini korumaya devam ediyor. Son yıllarda özellikle EYT konusuyla emeklilik hakkında yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğine dair tartışmaların başlamasının ardından birçok vatandaş erken emekli olmak için ne gibi yöntemlere başvurabileceğini araştırmaya başladı. Erkenden emekli olmak isteyenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından gelen yeni detaylar ise dikkat çekiyor. Peki erken emeklilikte yaş şartı nasıl ortadan kalkıyor? İşte erken emeklilikte merak edilenler.
Bu Kişiler Emekli Olurken Yaş Şartı Aranmayacak
Türkiye'de emeklilikle ilgili her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Özelikle erken emeklilik konusunda ne gibi uygulamalara başvurabileceğini araştıran birçok kişi bilinmeyen detaylar karşısında şaşırmaya devam ediyor.
Engellilik derecesinde göre değişen emeklilik şartlarının sağlanması ile bu gruptaki kişilerin erken emeklilik avantajından yararlanması sağlanıyor. Sağlık ve engellilik raporları ile başvurularını yapanlar için Ekim 2008 tarihi ise dikkat edilmesi gereken en önemli detay olarak belirlendi.
Erken emeklilik için sağlık kurulu tarafından bu kişilere verilecek rapora göre engellilik oranının en az yüzde 40 olması gerekmektedir.