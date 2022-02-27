Genç, yaş şartsız emeklilik müjdesi! 3600-3700 ile 4320 günle emekli olabilirsiniz! SGK bombayı patlattı! Bir yolu daha var!

Erken emeklilik konusu gündemde yerini korumaya devam ediyor. Son yıllarda özellikle EYT konusuyla emeklilik hakkında yeni düzenlemelerin yapılması gerektiğine dair tartışmaların başlamasının ardından birçok vatandaş erken emekli olmak için ne gibi yöntemlere başvurabileceğini araştırmaya başladı. Erkenden emekli olmak isteyenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından gelen yeni detaylar ise dikkat çekiyor. Peki erken emeklilikte yaş şartı nasıl ortadan kalkıyor? İşte erken emeklilikte merak edilenler.