İnşaatı yarım kalan konutlar için Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank konut tamamlama kredisi verecek! Oranlar son dakika değişti!
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların kendi arsası üzerine inşaat ettirdikleri binalar için yeni destek paketleri duyurulmaya başladı. İnşaatı yarım kalan vatandaşlar için sağlanacak finansman desteği kapsamında uygun faiz oranları ve geri ödeme koşulları ile yarım kalan inşaatın tamamlaması sağlanacak.
27.02.2022 12:26 - Son Güncelleme: 27.02.2022 12:26
İnşaatı yaram kalan konutlar için bankalar harekete geçti. Kendi arsasına ev yapan veya yaptıranların yarım kalan inşaatlarının tamamlanması için kamu bankaları ve Şekerbank üzerinden sunulacak kredi ile vatandaşların hayallerini kurdukları evlere kavuşmaları sağlanacak. Üstelik düşük faiz oranları ve 120 aya kadar vade seçeneklerine yer verilen destek kapsamında yarım inşaat kalmayacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank inşanı yarım kalan vatandaşlara finansman desteği sunacak. İşte konut tamamlama kredisinde tüm detaylar
Halkbank Konut Tamamlama Kredisi
Halkbank'ın kamu bankası olma avantajlarıyla da uygun oranlarla sunulan konut tamamlama kredisi kapsamında düşük faiz oranlarının uygulanması hedefleniyor.