İnşaatı yarım kalan konutlar için Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank konut tamamlama kredisi verecek! Oranlar son dakika değişti!

İnşaatı yaram kalan konutlar için bankalar harekete geçti. Kendi arsasına ev yapan veya yaptıranların yarım kalan inşaatlarının tamamlanması için kamu bankaları ve Şekerbank üzerinden sunulacak kredi ile vatandaşların hayallerini kurdukları evlere kavuşmaları sağlanacak. Üstelik düşük faiz oranları ve 120 aya kadar vade seçeneklerine yer verilen destek kapsamında yarım inşaat kalmayacak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Şekerbank inşanı yarım kalan vatandaşlara finansman desteği sunacak. İşte konut tamamlama kredisinde tüm detaylar