Yeni emekliye yaz kazancı! 5 bin 250 TL'ye yakın ödeme yapılacak! Haziran ayı boyunca başvurmak şart! 1.100 TL ve 4.150 TL kazanç...

Kurban Bayramı ikramiyesi yeni emeklilere de ödenecek. Haziran'da emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak. Ancak emeklilik dilekçesinin verilme tarihine dikkat etmek gerekiyor. Peki, Kurban Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Emekli adayları nasıl yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!