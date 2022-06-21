BİM katalog 21 Haziran 2022 | Xiaomi telefonlar 3 bin TL altına düştü! Redmi 9C 2.999 TL, Oppo A16 3.399 TL, GO1 1.299 TL’ye...

BİM KATALOG 21-22-23-24 HAZİRAN 2022 | BİM'in merakla beklenen güncel aktüel ürünleri açıklandı. İndirim günlerini takip eden binlerce kişi BİM aktüel ürünler kataloğunu sık sık araştırıyor. Bu noktada BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı mı? Bu hafta BİM'de neler var? soruları internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. Yeni haftaya geldik. BİM'in yeni kataloğunda marka telefonların indirimleri dikkat çekti. İşte güncel katalog listesi...