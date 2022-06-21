BİM katalog 21 Haziran 2022 | Xiaomi telefonlar 3 bin TL altına düştü! Redmi 9C 2.999 TL, Oppo A16 3.399 TL, GO1 1.299 TL'ye...
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftaki katalogda Xiaomi telefonlar dikkat çekti. Redmi 9C Xiaomi telefonlar 2.999 TL'ye satılıyor. Oppo A16 marka model telefonlar da 3.399 TL'ye satılıyor. Teknolojik aletlerin yanı sıra Cam Set Üstü Ocak, 4 Bölmeli Derin Dondurucu, Kavurma Sacı, Şef Bıçağı, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap fiyatlarında da indirimler uygulandı. İşte 21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
21.06.2022 16:41 - Son Güncelleme: 21.06.2022 16:41
BİM KATALOG 21-22-23-24 HAZİRAN 2022 | BİM'in merakla beklenen güncel aktüel ürünleri açıklandı. İndirim günlerini takip eden binlerce kişi BİM aktüel ürünler kataloğunu sık sık araştırıyor. Bu noktada BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı mı? Bu hafta BİM'de neler var? soruları internet arama motorlarında çokça araştırılıyor. Yeni haftaya geldik. BİM'in yeni kataloğunda marka telefonların indirimleri dikkat çekti. İşte güncel katalog listesi...