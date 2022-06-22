MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme
MEB tarafından öğrencilere ödeme müjdesi geldi. Meslek lisesinde okuyanlara 500 TL'lik destek ödemesi gerçekleştirileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada 4 yıllık eğitim süreci boyunca aylık 500 TL ödeme yapılacğaı bildirildi. Önümüzdeki yıl 2022-2023 eğitim yılında ise bu rakam 600 liraya çıkacak. Peki, kimler bu destekten yararlanacak? İşte merak edilenler!
MEB tarafından yeni destek ödemesi duyuruldu. Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek. Yapılan açıklamada, "Bu protokolle birlikte devletin gençlere verdiği aylık asgari ücretin yüzde 30'una ilaveten 4 yıllık eğitim süresi boyunca aylık 500 lira para yatıracağız. Özellikle annelerin hesabına yatıracağız. Önümüzdeki yıl 2022-2023 eğitim yılında ise bu rakam 600 liraya çıkacak. Ardından bu miktar 700'e çıkacak." ifadelerine yer verildi. Peki, 500 TL ödemeden nasıl yararlanılacak, şartlar neler? İşte tüm merak edilenler!
Gaziantep'te Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerini Destekleme İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, bugün kadın şiddetten bahsedenlerin 28 Şubat sürecinde başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamamasına ses çıkarmadığını belirterek, "28 Şubat sürecinin mesleki eğitim merkezlerinden uzaklaştırdığı başarılı öğrenciler artık mesleki eğitim merkezlerine gitmeye başladı" dedi.