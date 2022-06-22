MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme

MEB tarafından yeni destek ödemesi duyuruldu. Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek. Yapılan açıklamada, "Bu protokolle birlikte devletin gençlere verdiği aylık asgari ücretin yüzde 30'una ilaveten 4 yıllık eğitim süresi boyunca aylık 500 lira para yatıracağız. Özellikle annelerin hesabına yatıracağız. Önümüzdeki yıl 2022-2023 eğitim yılında ise bu rakam 600 liraya çıkacak. Ardından bu miktar 700'e çıkacak." ifadelerine yer verildi. Peki, 500 TL ödemeden nasıl yararlanılacak, şartlar neler? İşte tüm merak edilenler!