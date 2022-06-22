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Haberler Ekonomi MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme

MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme

MEB tarafından öğrencilere ödeme müjdesi geldi. Meslek lisesinde okuyanlara 500 TL'lik destek ödemesi gerçekleştirileceği duyuruldu. Yapılan açıklamada 4 yıllık eğitim süreci boyunca aylık 500 TL ödeme yapılacğaı bildirildi. Önümüzdeki yıl 2022-2023 eğitim yılında ise bu rakam 600 liraya çıkacak. Peki, kimler bu destekten yararlanacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
22.06.2022 13:21 - Son Güncelleme: 22.06.2022 13:21
MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme

MEB tarafından yeni destek ödemesi duyuruldu. Meslek lisesinde okuyanların ailesine aylık 500 lira verilecek. Yapılan açıklamada, "Bu protokolle birlikte devletin gençlere verdiği aylık asgari ücretin yüzde 30'una ilaveten 4 yıllık eğitim süresi boyunca aylık 500 lira para yatıracağız. Özellikle annelerin hesabına yatıracağız. Önümüzdeki yıl 2022-2023 eğitim yılında ise bu rakam 600 liraya çıkacak. Ardından bu miktar 700'e çıkacak." ifadelerine yer verildi. Peki, 500 TL ödemeden nasıl yararlanılacak, şartlar neler? İşte tüm merak edilenler!

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MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme

Gaziantep'te Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerini Destekleme İşbirliği protokolü imza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer, bugün kadın şiddetten bahsedenlerin 28 Şubat sürecinde başörtüsünden dolayı kız çocuklarının okuyamamasına ses çıkarmadığını belirterek, "28 Şubat sürecinin mesleki eğitim merkezlerinden uzaklaştırdığı başarılı öğrenciler artık mesleki eğitim merkezlerine gitmeye başladı" dedi.

MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme

Öte yandan, imzalanan protokolle, meslek lisesinde okuyanlara aylık 500 lira destek verilecek.

MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme

Milli Eğitim Bakanlığı, Şahinbey Belediyesi ve Gaziantep Valiliği ile Mesleki Eğitim Merkezi Öğrencilerini Destekleme İşbirliği protokolü imzaladı.

MEB duyurdu: 24 bin TL hesaplara yatacak! 8 bin 273 öğrenciye müjde! Meslek lisesinde okuyanlara ayda 500 TL ödeme

Akkent Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen imza törenine Bakan Özer, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe'nin yanı sıra çok sayıda bürokrat ve oda başkanı katıldı.

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