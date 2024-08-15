Yeni emekliye en az 12.500 TL! Nasıl öğreniliyor? Kimler yararlanacak?

1 Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranına göre artış aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 24.73 oranında artış alırken, memur emeklileri ise yüzde 10'luk toplu sözleşme oranıyla birlikte enflasyon farkının eklenmesiyle yüzde 19.31 artış aldılar.

2 Bu arada Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılan taban maaş yaklaşık 2 milyon emekli için sıfır zam tehlikesini ortaya çıkartmıştı. Bunun önüne geçmek için bir yasal düzenleme yapıldı ve taban maaş yeniden belirlendi. Geçtiğimiz hafta Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile yeni taban maaş 12.500 TL'ye çıkartıldı.