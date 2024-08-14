Promosyon parası 20 bin lirayı geçti: Temmuz artışı sonrası bankalar devreye girdi! Şartlara dikkat edin

1 Temmuz ayında emekliler ile memurlar için yeni maaş artışları yapıldı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 24.73 enflasyon artışı alırken, memurlar ve memur emeklilerinin artış oranı yüzde 19.31 oldu.

2 Öte yandan Meclis'ten geçen yasal düzenleme ile en düşük emekli maaşı da 10 bin liradan 12.500 TL'ye yükseltildi. Maaş artışları sonrası bankalar da promosyon kampanyalarını yeniledi. En yüksek ödemeler 20 bin liranın üzerine çıktı.