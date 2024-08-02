3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete'de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...

Emekliler Temmuz'da yüzde 24.73 zam ve 10 bin lira taban aylık kapsamında maaş ödemelerini aldı. Yeni yasayla taban aylık 12 bin 500 liraya çıktı. Şimdi ise 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan taban aylık farkı verilecek. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detayları...