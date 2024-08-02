3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | En düşük maaş 12.500 TL: Karar Resmi Gazete'de! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...

Emekliler Temmuz'da yüzde 24.73 zam ve 10 bin lira taban aylık kapsamında maaş ödemelerini aldı. Yeni yasayla taban aylık 12 bin 500 liraya çıktı. Şimdi ise 3.7 milyon emekliye 2 bin 500 liraya varan taban aylık farkı verilecek. En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya çıkarılmasını da öngören kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu ödeme ne zaman yapılacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detayları...
En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesiyle yaklaşık 3.7 milyon emekliye fark ödemesi yapılacak. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa, Temmuz ödeme dönemi itibariyle uygulanacak.
Bu nedenle yüzde 24.73 zamla kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 12 bin 500 liranın altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2 bin 500 liraya varan fark alacak.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Fark ödemeleri, yasanın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Temmuz'da 12 bin 500 liranın altında ödeme alanlar bu imkandan yararlanacak. Fark ödemesiyle söz konusu emeklilerin Temmuz kazançları 12 bin 500 liraya tamamlanacak.