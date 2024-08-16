Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!

1 Uzun zamandır gıda fiyatlarıyla ilgili tartıştığımız bir konu var. Tarladan çatala gelene kadar sebze ve meyvede yüzde 400'leri bulan bir zam oluyor. Tarlada 5 lira olan bir meyveyi ya da sebzeyi 60-70 liraya yiyoruz. Peki neden? Sebep; "ARACILAR". Bunlar canlı kanlı adamlar mı bilmiyorum ama 'cüzdanların düşmanı' oldukları belli. Enflasyonun sebebini sadece ücret artışlarında değil, biraz da buralarda da aramak lazım.

2 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de aracılardan şikayet etti: "Lojistikte, tarlada var olup, pazara ulaşırken sorun yaşıyoruz. Çok aracı var. Rekabet bazı noktalarda zayıf. Ve tabii fire var..." Epeydir bu aracılardan izini sürüyorum. Bunlar ne yapıyor da 5 liralık ürün bize 60-70 liraya satılıyor? Bu işleri iyi bilen birkaç dostumdan da fikir aldım.