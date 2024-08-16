Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!

Kim bu aracılar? Türkiye işte bu soruyu soruyor. Çünkü bir ürün tarladan 3 ya da 5 liraya alınıyor. Çiftçi, düzgün para kazanamıyor. Ardından cüzdan düşmanları devreye giriyor. Çengelci, depocu, nakliyeci, toptancı, komisyoncu, marketçi derken aracı sayısı 15'i buluyor. Her biri üzerine yüzde 30-40 kâr koyuyor. 3 liralık ürün, 70 liraya fırlıyor. Kaybeden yine çiftçi ve tüketici oluyor.
Uzun zamandır gıda fiyatlarıyla ilgili tartıştığımız bir konu var. Tarladan çatala gelene kadar sebze ve meyvede yüzde 400'leri bulan bir zam oluyor. Tarlada 5 lira olan bir meyveyi ya da sebzeyi 60-70 liraya yiyoruz. Peki neden? Sebep; "ARACILAR". Bunlar canlı kanlı adamlar mı bilmiyorum ama 'cüzdanların düşmanı' oldukları belli. Enflasyonun sebebini sadece ücret artışlarında değil, biraz da buralarda da aramak lazım.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de aracılardan şikayet etti: "Lojistikte, tarlada var olup, pazara ulaşırken sorun yaşıyoruz. Çok aracı var. Rekabet bazı noktalarda zayıf. Ve tabii fire var..." Epeydir bu aracılardan izini sürüyorum. Bunlar ne yapıyor da 5 liralık ürün bize 60-70 liraya satılıyor? Bu işleri iyi bilen birkaç dostumdan da fikir aldım.
Köyden kente göç artıyor, milyonlarca insan tarımı bırakıyor. Mevcut üreticiler tarlada ürünü para etmeyince bir daha yetiştirmekten vazgeçiyor. Üretici hem sayı hem sermaye olarak küçülüyor. Bankaların tarıma kredi verme iştahı da sınırlı... Sonuçta çiftçiyi ve üreticiyi aracılara bırakıyoruz. Dolayısıyla aracılar sektörü fonluyor.