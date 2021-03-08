Yeni emeklilik sistemi oldukça konuşulacak! Yeni emeklilik sistemiyle beraber 566 TL fazla maaş hesaplara yatacak!

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde devlet Katkısı devam ederken çalışandan olduğu gibi patrondan da kesinti yapılacak ve bu kesintiler senin hesabında aydan aya birikecek. Tamamlayıcı emeklilik modeliyle beraber kıdem tazminatlarında yeni bir yarıyıl başlayacak. Tartışmaya açılan modellerden biri kanunlaşırsa çalışanın brüt fiyatının yüzde 3'ü her ay bitirici emeklilik hesabına aktarılacak. Yüzde 5.33 ise eskiden olduğu gibi işveren sorumluğunda kalacak. İkinci model yasalaşırsa ya şu andaki mevcut sistem tercih edilecek ya da devletin de katkıda bulunacağı işçi ve işverenin prim ödeyeceği yeni sistem. Peki yeni emeklilik sistemiyle beraber 566 TL fazla maaş alınacak! TES sistemi nedir?

08.03.2021 14:33 - Son Güncelleme: 08.03.2021 14:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





