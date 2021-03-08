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Elektrikli traktör için tarih verildi! "Ön siparişlerimizi aldık ciddi satışlar yapıldı"

Son dakika haberi... Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı! ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, en büyük boy elektrikli traktörün bütün çalışmalarının bittiğini ve haziranda seri üretime girmeyi planladıklarını belirterek, "Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor. Haziranda üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı." açıklamasında bulundu. Yol, "Elektrikli Traktör Projesi"nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin projesi olduğunu söyledi. Küçük boylu olanı 130-140 beygir gücünde yapmayı planladıkları bilgisini veren Yol, bu traktörün hem bahçede hem de orta boyluların çalıştıkları yerlerde kullanılabileceğini kaydetti. Yol, "Bu traktörler yaklaşık 20 dakikada şarj edilebilecek ve 5 saate kadar çalışabilecek." diye konuştu.

08.03.2021 14:43 - Son Güncelleme: 08.03.2021 15:02
Elektrikli traktör için tarih verildi! Ön siparişlerimizi aldık ciddi satışlar yapıldı

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, en büyük boy elektrikli traktörün bütün çalışmalarının bittiğini ve haziranda seri üretime girmeyi planladıklarını belirterek, "Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor. Haziranda üreteceğimiz traktörlerle ilgili ön siparişlerimizi aldık, ciddi satışlar yapıldı." dedi.

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Elektrikli traktör için tarih verildi! Ön siparişlerimizi aldık ciddi satışlar yapıldı

Yol, "Elektrikli Traktör Projesi"nin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin projesi olduğunu söyledi.

Elektrikli traktör için tarih verildi! Ön siparişlerimizi aldık ciddi satışlar yapıldı

Projeyi Ziraat Bankası ile ortak yürüttüklerini ifade eden Yol, daha önce 2020'nin sonunda seri üretime geçmeyi planladıklarını ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bazı sıkıntılar yaşadıklarını bildirdi.

Elektrikli traktör için tarih verildi! Ön siparişlerimizi aldık ciddi satışlar yapıldı

Yol, Türkiye'de bahçe, orta ve büyük olmak üzere 3 çeşit traktörün kullanıldığına dikkati çekerek, bunların kullanım yerlerine uygun elektrikli traktör üretimi yapacaklarını dile getirdi.

Elektrikli traktör için tarih verildi! Ön siparişlerimizi aldık ciddi satışlar yapıldı

Küçük boylu olanı 130-140 beygir gücünde yapmayı planladıkları bilgisini veren Yol, bu traktörün hem bahçede hem de orta boyluların çalıştıkları yerlerde kullanılabileceğini kaydetti. Yol, "Bu traktörler yaklaşık 20 dakikada şarj edilebilecek ve 5 saate kadar çalışabilecek." diye konuştu.

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