Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz

Milyonlarca emekli için 2021 yılında pek çok ek gelir fırsatı bulunuyor. Yeni yılın ilk günlerinde zamlı maaşları belli olan emeklilik iki bayram öncesinde biner liralık ikramiye alacak. Ayrıca yeni emekli olanlar da bu fırsatta yararlanabilecek. Mayıs ayından hemen önce emekli olan vatandaşlar, emeklilik işlemlerini tamamladıktan itibaren çifte ikramiye alabilecek. Ayrıca emekliye ek gelir kapısı olan fırsatlardan birisi de promosyon. Bankaların yeni yılla birlikte promosyon teklifleri de yenilendi.

08.03.2021 14:19 - Son Güncelleme: 08.03.2021 14:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





