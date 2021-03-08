Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz
Milyonlarca emekli için 2021 yılında pek çok ek gelir fırsatı bulunuyor. Yeni yılın ilk günlerinde zamlı maaşları belli olan emeklilik iki bayram öncesinde biner liralık ikramiye alacak. Ayrıca yeni emekli olanlar da bu fırsatta yararlanabilecek. Mayıs ayından hemen önce emekli olan vatandaşlar, emeklilik işlemlerini tamamladıktan itibaren çifte ikramiye alabilecek. Ayrıca emekliye ek gelir kapısı olan fırsatlardan birisi de promosyon. Bankaların yeni yılla birlikte promosyon teklifleri de yenilendi.
Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz. 13 milyon emekli vatandaşın Ocak ayının 3'ünde zamlı maaşları belli oldu. Temmuz zammını heyecanla bekleyen emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde iki ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı'ndan önce emekli olan vatandaşlar 2021 yılında çifte ikramiye alma şansına sahip olacak. Öte yandan banka promosyonuyla gelirleri artırmak mümkün.