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Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz

Milyonlarca emekli için 2021 yılında pek çok ek gelir fırsatı bulunuyor. Yeni yılın ilk günlerinde zamlı maaşları belli olan emeklilik iki bayram öncesinde biner liralık ikramiye alacak. Ayrıca yeni emekli olanlar da bu fırsatta yararlanabilecek. Mayıs ayından hemen önce emekli olan vatandaşlar, emeklilik işlemlerini tamamladıktan itibaren çifte ikramiye alabilecek. Ayrıca emekliye ek gelir kapısı olan fırsatlardan birisi de promosyon. Bankaların yeni yılla birlikte promosyon teklifleri de yenilendi.

08.03.2021 14:19 - Son Güncelleme: 08.03.2021 14:19
Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz

Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz. 13 milyon emekli vatandaşın Ocak ayının 3'ünde zamlı maaşları belli oldu. Temmuz zammını heyecanla bekleyen emekliler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde iki ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı'ndan önce emekli olan vatandaşlar 2021 yılında çifte ikramiye alma şansına sahip olacak. Öte yandan banka promosyonuyla gelirleri artırmak mümkün.

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Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz

YENİ EMEKLİLERE ÇİFTE İKRAMİYE VE PROMOSYON FIRSATI

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in aktardığı bilgiye göre, Ramazan bayramından önce emeklilik kararı alınanlara bu yıl çift ikramiye ödenecek. Ayrıca promosyon imkanı da bulunuyor.

Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz

Emekliler her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000 TL ikramiye alıyor. Bu ikramiye maaşı ne olursa olsun tüm emeklilere eşit şekilde ödeniyor.

Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz

Sadece eşinden ya da babasından ölüm maaşı alanlar için aylık oranlarına göre ödeme yapılıyor.

Ek gelir kapısı aralanıyor! Çifte ikramiye ve promosyon için tarih gelip çattı! Taahhüt verip anında alabilirsiniz

İkramiye yeni emekli olmuş vatandaşlara da ödeniyor.

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