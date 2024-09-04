YENİ EMEKLİLİK PRİM SİSTEMİ YOLDA: Yaş ve gün şartı düşecek mi? 2000 2008 sonrası SSK ve Bağ-Kur'lular...

1 Emeklilik sistemi için köklü değişikliklerin sinyalleri gelmeye başladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik kriterlerinde yapılacak düzenlemelere dair önemli açıklamalarda bulundu. Prim, yaş ve gün sayısı gibi temel unsurlarda değişikliklerin gündemde olduğunu belirten Güler, yeni sisteme dair ipuçları verdi. Peki, sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar...

2 Sosyal güvenlikte yeni reformlar için düğmeye basıldı. Bu kapsamda emeklilik sistemi de masaya yatırılacak. Emekliliğe ilişkin maaş hesaplama yöntemlerini de içine alan bir dizi düzenlemenin yapılması planlanıyor.