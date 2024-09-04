EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI: TÜİK verileri SSK ve Bağ-Kur'luya ne getirdi? Memura fark var mı? Kim, ne kadar alacak?

1 Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Ocak zammını merakla beklerken, ipuçları da geliyor. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısım kadar fark verilecek.

2 AĞUSTOS'TA NE ÇIKTI?

Bu nedenle hem memurlar hem emekliler ikinci 6 aya ilişkin enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Şu ana kadar 2 aylık veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıkladı.