EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI: TÜİK verileri SSK ve Bağ-Kur'luya ne getirdi? Memura fark var mı? Kim, ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Ocak zammında. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 ayda yüzde 5.78 zam oluşurken, geriye 4 veri kaldı. Zam tahminlerinin ortalaması ise yüzde 14-15 seviyelerinde oldu...
Yaklaşık 20 milyon memur ve emekli Ocak zammını merakla beklerken, ipuçları da geliyor. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 10'u aşarsa aşan kısım kadar fark verilecek.
AĞUSTOS'TA NE ÇIKTI?
Bu nedenle hem memurlar hem emekliler ikinci 6 aya ilişkin enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Şu ana kadar 2 aylık veri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos enflasyonunu yüzde 2.47 olarak açıkladı.
Temmuz- Ağustos enflasyonu 5.78'e ulaştı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2 ayda yüzde 5.78 zam oluştu. Geriye 4 veri kaldı. Ancak ipuçları da geliyor.