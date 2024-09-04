3600-4500-4600 PRİM GÜNÜNE TAZMİNAT | İstifa eden tazminat alabilir mi? 2008’den itibaren sigortalı olanlar…

Milyonlarca kişi "İstifa eden tazminat alabilir mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Eğer prim günü yetiyorsa bu mümkün. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyor. Burada gereken asgari prim gün sayısı işe giriş tarihine göre değişiyor. Mayıs 2008'den itibaren sigortalı olanlara 4 bin 600-5 bin 400 gün yetiyor. İşte detaylar...
Çalışanların en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı. Sadece işten çıkartılanlar değil, bazı hallerde kendi isteğiyle ayrılanlar da bu ödemeyi alabiliyor.
Bu kapsamda da haklı fesih, erkeklerin askerlik, kadınların evlilik nedeniyle işten ayrılmaları bulunuyor. Kıdem tazminatı almanın bir yolu da emeklilik.
Yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getirenlere kendi istekleriyle işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı ödeniyor. Burada gereken prim gün sayısı ilk işe giriş tarihine göre değişiyor.