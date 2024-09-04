3600-4500-4600 PRİM GÜNÜNE TAZMİNAT | İstifa eden tazminat alabilir mi? 2008’den itibaren sigortalı olanlar…

Milyonlarca kişi "İstifa eden tazminat alabilir mi?" sorusunun yanıtını arıyor. Eğer prim günü yetiyorsa bu mümkün. Yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirenler işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabiliyor. Burada gereken asgari prim gün sayısı işe giriş tarihine göre değişiyor. Mayıs 2008'den itibaren sigortalı olanlara 4 bin 600-5 bin 400 gün yetiyor. İşte detaylar...