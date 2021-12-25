Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK Bağ-Kur'lu emekliye yüzde 15-40 ek zam önerisi geldi! Ocak 2022'de taban ve tavan maaşlar

Yeni emekli maaşları kuruşu kuruşuna hesaplandı! SSK Bağ-Kur'lu emekliye yüzde 15-40 önerisi geldi! Ocak 2022'de taban ve tavan maaşlar... 13 milyon emekli vatandaş maaşlarına yapılacak olan zam tutarına kilitlendi. Emekliler merakla Ocak ayında maaşlarına yapılacak olan zam tutarına odaklanırken yeni formüller aktarılıyor. Yeni ipuçları da ortaya çıkıyor. Emeklilerin merakla beklediği Ocak ayı zammı 3 Ocak Pazartesi günü belli olacak. Geçen hafta TÜİK tarafından enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zam yolunda beşinci veride belli oldu. Beş aylık enflasyon rakamlarına göre, yüzde 10.48 olarak çıktı.