Tüm formüller masaya dizildi kalem kalem incelendi! Emekli ve memur maaşları belli oluyor

Yeni yılla birlikte kazançlar artacak. Memurlar ve emekliler yılın ilk ayında alacakları zammı ise 3 Ocak'ta öğrenecek. Enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamlarına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak.