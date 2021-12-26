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Tüm formüller masaya dizildi kalem kalem incelendi! Emekli ve memur maaşları belli oluyor

Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Her gün yapılan emekli maaşları belli oldu mu sorusu nihayet sonuçlanıyor. Tüm formüller masaya dizildi SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilileri için kalem kalem incelendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta. Bu tarihte hem 2022'nin ilk zam oranları hem de ek iyileştirme açıklanacak.

26.12.2021 07:00 - Son Güncelleme: 26.12.2021 07:00
Tüm formüller masaya dizildi kalem kalem incelendi! Emekli ve memur maaşları belli oluyor

Yeni yılla birlikte kazançlar artacak. Memurlar ve emekliler yılın ilk ayında alacakları zammı ise 3 Ocak'ta öğrenecek. Enflasyon verileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik zamlarına eklenecek enflasyon farkını ortaya koyacak.

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Tüm formüller masaya dizildi kalem kalem incelendi! Emekli ve memur maaşları belli oluyor

NASIL ETKİLEYECEK?
2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

Tüm formüller masaya dizildi kalem kalem incelendi! Emekli ve memur maaşları belli oluyor

Ancak hem memurlara hem emeklilere ekstra bir iyileştirme de planlanıyor.

Tüm formüller masaya dizildi kalem kalem incelendi! Emekli ve memur maaşları belli oluyor

Bu iyileştirme de 3 Ocak'ta zamların belli olmasıyla şekillenecek.

Tüm formüller masaya dizildi kalem kalem incelendi! Emekli ve memur maaşları belli oluyor

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti.

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