Tüm formüller masaya dizildi kalem kalem incelendi! Emekli ve memur maaşları belli oluyor
Milyonlarca emekli ve memur, maaşlarının ne kadar olacağını merakla bekliyor. Her gün yapılan emekli maaşları belli oldu mu sorusu nihayet sonuçlanıyor. Tüm formüller masaya dizildi SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilileri için kalem kalem incelendi. Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Ocak'ta. Bu tarihte hem 2022'nin ilk zam oranları hem de ek iyileştirme açıklanacak.
26.12.2021 07:00
- Son Güncelleme: 26.12.2021 07:00
Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" demişti.