Yeni Ekonomi Paketi 2022 AÇIKLANIYOR! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu: Hızlı ve çözüm odaklı olacak! Dolar, Euro, Altın...

SERBEST PİYASA VURGUSU

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Zaten Hazine uzanca bir süredir çalışmalarını yapıyordu. Kur korumalı TL mevduatı son haftaya kadar gayet iyi gidiyordu sonrasında bir hareketlenme yaşandı. Hazine'nin açıklaması bu açıdan önemli. Serbest piyasadan asla vazgeçilmeyeceği altı çiziliyor. Enflasyon nedeniyle eve bir problem var hane halkı açısından. Bunların çözümü için önemli adımlar atılıyor" dedi.