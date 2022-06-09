Yeni Ekonomi Paketi 2022 AÇIKLANIYOR! Hazine ve Maliye Bakanı Nebati duyurdu: Hızlı ve çözüm odaklı olacak! Dolar, Euro, Altın...
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından son dakika açıklamada, "Başta enflasyon ve döviz kuru olmak üzere gündemimizde yer alan bazı ekonomi başlıklarında, ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından, yeni ekonomi paketi hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, Haziran ayı yeni ekonomi paketi kapsamı nedir?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplumsal medya hesabı üzerinden yazılı bir izahat yaptı. Ekonomi yönetiminin yeni adımlar atacağını belirten Bakan Nebati, atılacak adımları da bu akşamdan itibaren açıklayacaklarını söyledi. Peki, Yeni ekonomi paketi haziran 2022 nedir? Yeni iktisat paketi ne vakit açıklanacak 2022? İşte Bakan Nebati son dakika izahat!
SERBEST PİYASA VURGUSU
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, "Zaten Hazine uzanca bir süredir çalışmalarını yapıyordu. Kur korumalı TL mevduatı son haftaya kadar gayet iyi gidiyordu sonrasında bir hareketlenme yaşandı. Hazine'nin açıklaması bu açıdan önemli. Serbest piyasadan asla vazgeçilmeyeceği altı çiziliyor. Enflasyon nedeniyle eve bir problem var hane halkı açısından. Bunların çözümü için önemli adımlar atılıyor" dedi.
KULAK ASMAYIN
Doğaner, "Hükümetin kararlarını dinleyin diğerlerinin dediklerine kulak asmamak gerek. Bakanlığın yapacağı açıklamayla piyasalarda dalgalanmalar olacaktır." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomiye ilişkin atılacak yeni adımların bu akşamdan itibaren ilgili kurumlarca paylaşılacağını belirtti.