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Haberler Ekonomi Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: 'Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!' 960 seviyelerinde...

Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: 'Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!' 960 seviyelerinde...

Altın fiyatlarının o tarih sonrası hızlıca değişeceği ifade ediliyor. Altın fiyatlarında her geçen gün yaşanan inişli çıkışlı grafiğin ardından önceki aylarda altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Yatırım amaçlı altını olanlar ise uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Finans Analisti İslam Memiş fiyatların seyriyle ilgili "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin."dedi. İşte son dakika İslam Memiş altın yorumları!

10.06.2022 08:48 - Son Güncelleme: 10.06.2022 08:48
Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: ’Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!’ 960 seviyelerinde...

Altın fiyatlarındaki düşüş ve çıkış hız kaybetmeden devam ederken yatırımcılar bu sürecin daha ne kadar süreceğini merak ediliyor. Altın fiyatlarının seyri hakkında uzmanlardan önemli açıklamalar geldi. Para Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin bir miktar daha devam edebileceğini ancak kalıcı olmasını beklemediğini söyledi. Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin." uyarısında bulundu. Aynı zamanda İslam Memiş, "İster al ister sat. Yükselecek. Bu da benim taarruzum, bu de benim milli mücadelem." dedi. Peki, altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Dolar alınır mı, satılır mı? İşte son dakika İslam Memiş yorumları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: ’Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!’ 960 seviyelerinde...

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, vatandaşları ellerindeki döviz ve altınlarını bozdurup TL satın almaya çağırdı.

Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: ’Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!’ 960 seviyelerinde...

Youtube kanalında yatırımcıya tavsiyelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalar yaptı.

Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: ’Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!’ 960 seviyelerinde...

"VARLIKLARINIZI SATIN, TL'YE GEÇİN"

Yatırımcıyı TL satın almaya davet eden Memiş, "Bütün varlıklarınızı satın, TL'ye geçin.

Fırlayış sonrası gram altın tepetaklak! İslam Memiş son dakika altın, dolar yorumu: ’Tüm varlığınızı satın! Bugünün tarihini bir kenara yazın!’ 960 seviyelerinde...

Hem kar edeceksiniz, hem de bu vatana, Mehmetçiklerimize ve polislerimize destek vermiş olacaksınız.

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