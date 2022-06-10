Temmuz'da Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya Kurban'da çifte gelir tablosu! 555 TL ek! Bayram ikramiyelerine 1.655 TL zam mı gelecek?
Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerde yeni bir gelişme daha yaşandı. Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilmişti. TÜİK verilerinin peşinden enflasyon rakamlarının da ortaya çıkmasıyla beraber 2022 senesinde emekli maaşları dahil öteki tüm ücretlere yüksek zam yapıldı. Meydana getirilen zamlarla birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin artılılıp artırılmayacağını merak ediliyor. Peki, 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte detaylar...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu sene bayram 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekliler Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL ikramiyelerini ceplerine koymuştu. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Bazı haber kaynakları Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerine zam geleceğini ileri sürdü. Vatandaşlar haberlerin asılsız olup olmadığını merak edip araştırıyor. Temmuzda emekli ve memurlar zamlı maaşlarının yanında ikramiyelere kavuşacak. Peki, Bayram ikramiyelerine 1.655 TL zam mı gelecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM GELECEK Mİ?
Kurban Bayramı için yatacak emekli ikramiyesinde, Ramazan örneğinin dikkate alınacağı belirtiliyor. Ramazan Bayramı'ndan birkaç gün önce yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de aynı şekilde olması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, emekli ikramiyelerinin toplamda 2 bin 200 TL yatacağı açıklanmıştı. Böylece Ramazan Bayramında bin 100 TL yatan emekli ikramiyesi, Kurban Bayramı için de bin 100 TL olarak yatacak.
Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.