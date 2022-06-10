Temmuz’da Emekli Sandığı, SSK, Bağkur’luya Kurban’da çifte gelir tablosu! 555 TL ek! Bayram ikramiyelerine 1.655 TL zam mı gelecek?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu sene bayram 9-12 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Emekliler Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL ikramiyelerini ceplerine koymuştu. Şimdi gözler Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Bazı haber kaynakları Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerine zam geleceğini ileri sürdü. Vatandaşlar haberlerin asılsız olup olmadığını merak edip araştırıyor. Temmuzda emekli ve memurlar zamlı maaşlarının yanında ikramiyelere kavuşacak. Peki, Bayram ikramiyelerine 1.655 TL zam mı gelecek? Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde...