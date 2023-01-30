Yeni bir dalga geliyor! Gram altın için tarih verdi! Altının ons fiyatının bu yıl kaç para olacak? 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Yapılan bildirimde, "Altın, 2022'de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna savaşı sebebiyle çoğalan jeopolitik gerilim arasında dalgalı bir sene geçirmiş olsa da, bundan sonra daha fazla vakitli bir ralli bağlamında şartların oluştuğuna inanıyoruz.