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Yeni bir dalga geliyor! Gram altın için tarih verdi! Altının ons fiyatının bu yıl kaç para olacak? 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda altın piyasasının önde gelen kuruluşlardan olan Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2023 senesi seyri ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Daniel Ssavaş, altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

takvim.com.tr
30.01.2023 10:21 - Son Güncelleme: 30.01.2023 10:22
Yeni bir dalga geliyor! Gram altın için tarih verdi! Altının ons fiyatının bu yıl kaç para olacak? 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Altın fiyatları hakkında son dakika açıklaması geldi. Goldman Sachs tarafından yapılan son dakika açıklamasında altın tahmini paylaşıldı.

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Yeni bir dalga geliyor! Gram altın için tarih verdi! Altının ons fiyatının bu yıl kaç para olacak? 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Sharp yaptığı bildirimde altın fiyatlarında yükseliş beklediklerini konuştu. Çin'de sona eren kısıtlamalar, dolar kurunda ve dolar endeksinde yaşanan zayıflama eşliğinde altının destek bulduğunu, aynı vakitte maddi zeminin altın bağlamında iyileştiği bildirildi.

Yeni bir dalga geliyor! Gram altın için tarih verdi! Altının ons fiyatının bu yıl kaç para olacak? 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Amerika'da enflasyonun düşmesi , Fed'in para politikasında daha güvercin davranmaya başlaması ile birlikte altının daha iyi performans göstereceğini söyleyen Sharp, 1950 dolar ve üzerinin görüleceğini , altının önünün açık olduğunu söyledi.

Yeni bir dalga geliyor! Gram altın için tarih verdi! Altının ons fiyatının bu yıl kaç para olacak? 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Yapılan bildirimde, "Altın, 2022'de enflasyon karşısında atılan sert para politikası adımları ve Ukrayna savaşı sebebiyle çoğalan jeopolitik gerilim arasında dalgalı bir sene geçirmiş olsa da, bundan sonra daha fazla vakitli bir ralli bağlamında şartların oluştuğuna inanıyoruz.

Yeni bir dalga geliyor! Gram altın için tarih verdi! Altının ons fiyatının bu yıl kaç para olacak? 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları

Öncelikle, güçlü merkez bankası alımları küresel olarak altına olan talebin artmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda Çin kısıtlamalarının sona ermesi ve zayıf dolar, tüketici satın alma gücünün artmasına katkıda bulunuyor.

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