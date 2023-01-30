Yeni bir dalga geliyor! Gram altın için tarih verdi! Altının ons fiyatının bu yıl kaç para olacak? 14-18-22-24 ayar altın bilezik fiyatları
Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu anlamda altın piyasasının önde gelen kuruluşlardan olan Goldman Sachs, altın fiyatlarının 2023 senesi seyri ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu. Goldman Sachs Emtia Araştırma Başkan Yardımcısı Daniel Ssavaş, altın fiyatları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
30.01.2023 10:21 - Son Güncelleme: 30.01.2023 10:22