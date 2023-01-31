EYT'de FİNALE SON 1! 2.520 gün statü bildirimi + KOD-8 çıkışına dikkat! SGK'ya dilekçe vermeniz yeterli! EYT'liye emeklilik butonu açıldı: Adım adım işlemler...

Milyonların merakla beklediği EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuldu. 4 maddelik taslak oluşturuldu. Yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde edecek. Bu kapsamda sıradaki süreç, emeklilik başvuru işlemleri ve maaş hesaplaması merak edilip araştırmaya başladı. Haberimizde EYT'lilerin dikkat etmesi gereken unsurlara ve adım adım emeklilik işlemlerine yer verdik. Peki, EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Emeklilik hesabı nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...