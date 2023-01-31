2000-2008 arası sigortalıya 1-2 yaş kademeli erken emeklilik! İntibak yasasıyla 2000 s. SSK, Bağkur'luya 1.300 TL maaş farkı! EYT BİTTİ sıra onlarda! Müjdeler sürüyle...

EYT yasasının çıkmasına çok az bir zaman dilimi kaldı. EYT'nin yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca kişi emekli olacak. Öte yandan merak edilen bazı hususlar bulunuyor. İntibak yasası ve 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını bir iki yıl geri getirecek bir çalışmanın masada olduğu iddia ediliyor. Bu kapsamda son gelişmeler sıkı takibe alındı ve gözler Meclis'e çevrildi. Peki, İntibak yasası çıkacak mı? 2000-2008 sigortalılar erken emeklilikten nasıl yararlanacak, şartlar neler? İşte detaylar...