2000-2008 arası sigortalıya 1-2 yaş kademeli erken emeklilik! İntibak yasasıyla 2000 s. SSK, Bağkur'luya 1.300 TL maaş farkı! EYT BİTTİ sıra onlarda! Müjdeler sürüyle...
EYT düzenlemesi için sıra Meclis aşamasına geldi. Yürürlüğe girmesine az bir zaman kala gözler intibak yasası ve kademeli emekliliğe çevrildi. Masada bu sorunların da çözüme kavuşturulacağı ileri sürüldü. Peki, İntibak yasası çıkacak mı 2023? Erken emeklilik şartları değişecek mi? İşte detaylar...
EYT yasasının çıkmasına çok az bir zaman dilimi kaldı. EYT'nin yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca kişi emekli olacak. Öte yandan merak edilen bazı hususlar bulunuyor. İntibak yasası ve 2000-2008 arasında sigortalı olarak ilk kez işe girenlerin emeklilik yaşını bir iki yıl geri getirecek bir çalışmanın masada olduğu iddia ediliyor. Bu kapsamda son gelişmeler sıkı takibe alındı ve gözler Meclis'e çevrildi. Peki, İntibak yasası çıkacak mı? 2000-2008 sigortalılar erken emeklilikten nasıl yararlanacak, şartlar neler? İşte detaylar...
2000-2008 ARASINDAKİ SİGORTALILARA DA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI
EYT'nin çözüme kavuşturulması ile çalışma ve emeklilik hayatında yeni bir düzenlemenin yapılacağı Ankara kulislerinde konuşulmaya başlandı.
İNTİBAK YASASI YOLDA
Uzun süredi talep edilen intibak yasası içinse gözler bir kez daha Ankara'ya çevrildi.