Yeni ay geldi indirimler başladı! A101 1 Aralık 2022 aktüel fiyat LİSTESİ! Hepsi 99,99 TL altında satışta! Pirinç, çay, yağ, 32’li tuvalet kağıdı...

A101 Aralık ayı için erkenden harekete geçti ve bombayı patlattı. Aralık ayı A101 aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımladı. Hepsi 99,99 TL altında satışta! Pirinç, çay, yağ, 32'li tuvalet kağıdında şaşırtan indirimler uygulandı! Çoğu 100 TL'den daha az fiyata satılıyor. İşte A101 1 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu tamamı...