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Haberler Ekonomi Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022!

Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022!

TOKİ'de kura çekim heyecanı devam ediyor. İstanbul'da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kuralar Tuzla için çekildi. Peki TOKİ Arnavutköy 2+1, 3+1 konut kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte isim listesi, canlı yayın ekranı ve sonuç sorgulama linki...

01.12.2022 11:52 - Son Güncelleme: 01.12.2022 11:52
Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022! 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ ve SORGULAMA EKRANI

TOKİ Arnavutköy kura çekilişi bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İstanbul ilçeleri için çekilecek kuralardan ilki Tuzla'da düzenlendi. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla Aydınlı mahallesinde inşa ettirilen 508 adet 2+1, 3+1 konut için 30 Kasım'da Konut Belirleme Kurası çekildi. Gözler bu kez Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura çekimlerine çevrildi. Peki TOKİ Arnavutköy 2+1, 3+1 konut kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte isim listesi, canlı yayın ekranı ve sonuç sorgulama linki...

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Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022! 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ ve SORGULAMA EKRANI

TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, SİLİVRİ, ÇATALCA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Öncelikle hemen şunu belirtelimki Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca ilçeleri için kura tarihleri henüz duyurulmadı. İstanbul'da şuan için yalnızca Tuzla kura çekimi yapıldı.

Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022! 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ ve SORGULAMA EKRANI

İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki'nde inşa edilecek 508 adet konutta kura çekilişi için tarih 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 11.00 olarak belirlendi. Ancak diğer ilçeler için kura çekim tarihi henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022! 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ ve SORGULAMA EKRANI

EN FAZLA KONUT İSTANBUL'A

500 bin sosyal konut projesinde en fazla konut İstanbul'a yapılacak. İstanbul'da 50 bin konutun yanı sıra, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 400, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8.650 konut için çekilişler tamamlanacak.

Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022! 2+1 3+1 İSİM LİSTESİ ve SORGULAMA EKRANI

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

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