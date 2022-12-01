Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022!

TOKİ Arnavutköy kura çekilişi bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İstanbul ilçeleri için çekilecek kuralardan ilki Tuzla'da düzenlendi. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla Aydınlı mahallesinde inşa ettirilen 508 adet 2+1, 3+1 konut için 30 Kasım'da Konut Belirleme Kurası çekildi. Gözler bu kez Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura çekimlerine çevrildi. Peki TOKİ Arnavutköy 2+1, 3+1 konut kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte isim listesi, canlı yayın ekranı ve sonuç sorgulama linki...