Arnavutköy kura sonuçları ne zaman açıklanacak? TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura TAKVİMİ 2022!
TOKİ'de kura çekim heyecanı devam ediyor. İstanbul'da 50 bin sosyal konut projesi kapsamında ilk kuralar Tuzla için çekildi. Peki TOKİ Arnavutköy 2+1, 3+1 konut kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte isim listesi, canlı yayın ekranı ve sonuç sorgulama linki...
TOKİ Arnavutköy kura çekilişi bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İstanbul ilçeleri için çekilecek kuralardan ilki Tuzla'da düzenlendi. 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla Aydınlı mahallesinde inşa ettirilen 508 adet 2+1, 3+1 konut için 30 Kasım'da Konut Belirleme Kurası çekildi. Gözler bu kez Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca kura çekimlerine çevrildi. Peki TOKİ Arnavutköy 2+1, 3+1 konut kura çekimi ne zaman, sonuçlar hangi gün açıklanacak? İşte isim listesi, canlı yayın ekranı ve sonuç sorgulama linki...
TOKİ İSTANBUL ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, SİLİVRİ, ÇATALCA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Öncelikle hemen şunu belirtelimki Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Silivri, Çatalca ilçeleri için kura tarihleri henüz duyurulmadı. İstanbul'da şuan için yalnızca Tuzla kura çekimi yapıldı.