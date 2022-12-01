Aralık ayında 134 ACİL ilan açıldı: İŞKUR 9 BİN 269 TL maaşla bekçi alımı yapıyor! 18-29 yaş arası lise mezunu herkes...

İŞKUR tarafından bekçi alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Yüz binlerce işsiz vatandaşa umut kapısı olmaya devam eden İŞKUR'da yeni işçi alımı ilanları yayımlandı. İlanlarla güvenlik görevlisi ve bekçi gibi pek çok alanda istihdam sağlanacak. İlanların yayımlanmasıyla birlikte hangi illerde alım yapılacağı merak konusu oldu. Peki, İŞKUR bekçi alımı şartları neler, hangi illerde alım yapılacak? İşte tüm detaylar haberimizde!