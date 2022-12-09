160 TL bile değil 150 TL altına düştü! ! Tarım Kredi 9 Aralık FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi'den 5 LT Ayçiçek yağına İNDİRİM müjdesi!
Güncel Tarım Kredi aktüel kataloğu haberimizde yera alıyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), kendi marketlerinde satışa sunulan ürünlerden fiyat karşılaştırılması yapılan ayçiçek yağı, pirinç ve çaya ilişkin mukayeselerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. 8-9-10-11-12-13-14-15 Aralık 2022 tarihlerinde indirim müjdesi duyuruldu. 5 litrelik ayçiçek yağı 135 TL'den satışa çıktı. Günlerce sürecek indirimden faydalanmak için siz en yakın Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine uğramanız yeterli olacak! İşte Tarım Kredi güncel aktüel katalog ürünlerinin tamamı...
Konuyla ilgili haberlerde Tarım Kredi Kooperatif market şubelerinin birinci marka ürünü ile diğer marketlerin ikinci marka ürünlerinin kıyaslandığına işaret edilen açıklamada, "Tarım Kredi market şubelerimizde satışa sunulan ürünlerimizden fiyat karşılaştırılması yapılan ayçiçek yağı, pirinç ve çayda yapılan mukayeseler gerçeği yansıtmamaktadır.
Ayçiçek yağında farklı segmentteki ürünler karşılaştırılarak 'Tarım Kredi Kooperatif marketleri pahalı ürün satıyor' algısı oluşturulmak istenmektedir. Pirinçte ise Tarım Kredi Kooperatif marketlerindeki birinci kalite yerli Osmancık-Baldo pirinç ile diğer marketlerin ithal Çin ve ikinci kalite Luna pirinci mukayese edilmektedir.