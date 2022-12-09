160 TL bile değil 150 TL altına düştü! ! Tarım Kredi 9 Aralık FİYAT LİSTESİ! Tarım Kredi'den 5 LT Ayçiçek yağına İNDİRİM müjdesi!

Konuyla ilgili haberlerde Tarım Kredi Kooperatif market şubelerinin birinci marka ürünü ile diğer marketlerin ikinci marka ürünlerinin kıyaslandığına işaret edilen açıklamada, "Tarım Kredi market şubelerimizde satışa sunulan ürünlerimizden fiyat karşılaştırılması yapılan ayçiçek yağı, pirinç ve çayda yapılan mukayeseler gerçeği yansıtmamaktadır.