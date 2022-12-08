Gabar'dan petrol fışkırdı! Günlük 5 bin varil... Hem enerjiye hem istihdama dev katkı
Şırnak'ta Gabar Dağı'nın teröristlerden arındırılmasının ardından bölgede başlatılan petrol arama faaliyetlerinde dev bir rezerv bulundu. Bölgede yapılan sondaj çalışmalarından petrol fışkırırken, 14 kuyudan günde ortalama 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Çalışmalar bölge istihdamına büyük katkı sağlıyor.
08.12.2022 17:04 - Son Güncelleme: 08.12.2022 17:04
TPAO'nun bölgede yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyü sakinleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini dile getirdi.