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Haberler Ekonomi Gabar'dan petrol fışkırdı! Günlük 5 bin varil... Hem enerjiye hem istihdama dev katkı

Gabar'dan petrol fışkırdı! Günlük 5 bin varil... Hem enerjiye hem istihdama dev katkı

Şırnak'ta Gabar Dağı'nın teröristlerden arındırılmasının ardından bölgede başlatılan petrol arama faaliyetlerinde dev bir rezerv bulundu. Bölgede yapılan sondaj çalışmalarından petrol fışkırırken, 14 kuyudan günde ortalama 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Çalışmalar bölge istihdamına büyük katkı sağlıyor.

08.12.2022 17:04 - Son Güncelleme: 08.12.2022 17:04
Gabar’dan petrol fışkırdı! Günlük 5 bin varil... Hem enerjiye hem istihdama dev katkı

Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.

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Gabar’dan petrol fışkırdı! Günlük 5 bin varil... Hem enerjiye hem istihdama dev katkı

Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede 2019 yılında petrol arama çalışmaları başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020 yılında petrol buldu.

Gabar’dan petrol fışkırdı! Günlük 5 bin varil... Hem enerjiye hem istihdama dev katkı

Petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor.

Gabar’dan petrol fışkırdı! Günlük 5 bin varil... Hem enerjiye hem istihdama dev katkı

Şırnak'ta 9 Aralık 2019'da imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucunda şehit düşen Astsubay Esma Çevik'in adı ise petrol sahasında yaşatılıyor.

Gabar’dan petrol fışkırdı! Günlük 5 bin varil... Hem enerjiye hem istihdama dev katkı

TPAO'nun bölgede yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar, gelişmeleri heyecanla takip ediyor. Gabar Dağı eteklerindeki Kayaboyun köyü sakinleri, bölgede bulunan petrolden dolayı sevinçlerini dile getirdi.

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