YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!
Yeni asgari ücret belli oldu mu sorusu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarihin kesinleşmesinin ardından sıkça araştırılır oldu. Temmuz ara zammı için komisyon o tarihte toplanacak. Son dakika haberine göre asgari ücrete yapılacak ara zam oranının görüşüleceği tarih belli oldu. Peki Temmuz Zamlı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanıyor. Yeni asgari ücreti ne kadar olacağı kararlaştırılacak. Ara zam oranını görüşmek üzere toplanacak olan komisyondan çıkacak karar dört gözle bekleniyor. Başkan Erdoğan, son açıklamasında "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti. Peki YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! 4 gün kaldı!
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK 2023?
Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.