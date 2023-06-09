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Haberler Ekonomi YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

Yeni asgari ücret belli oldu mu sorusu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağı tarihin kesinleşmesinin ardından sıkça araştırılır oldu. Temmuz ara zammı için komisyon o tarihte toplanacak. Son dakika haberine göre asgari ücrete yapılacak ara zam oranının görüşüleceği tarih belli oldu. Peki Temmuz Zamlı asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? İşte detaylar.

09.06.2023 19:22 - Son Güncelleme: 09.06.2023 20:02
YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! 4 gün kaldı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanıyor. Yeni asgari ücreti ne kadar olacağı kararlaştırılacak. Ara zam oranını görüşmek üzere toplanacak olan komisyondan çıkacak karar dört gözle bekleniyor. Başkan Erdoğan, son açıklamasında "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti. Peki YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! 4 gün kaldı!

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YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! 4 gün kaldı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK 2023?

Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 13 Haziran'da toplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! 4 gün kaldı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için ilerleyen günlerde toplanacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! 4 gün kaldı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! 4 gün kaldı! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Şimşek'in açıklamalarına bakacak olursa rasyonel zemine oturulacağı açıklamaları var. Biz enflasyonun maliyet kaynaklı olduğundan bahsetmiştik. Enflasyonun hızlı bir şekilde düşüşe geçeceğinden bahsetmiştik.

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