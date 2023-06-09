YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! Asgari Ücret Tespit Komisyonu TOPLANMA TARİHİ 2023!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanıyor. Yeni asgari ücreti ne kadar olacağı kararlaştırılacak. Ara zam oranını görüşmek üzere toplanacak olan komisyondan çıkacak karar dört gözle bekleniyor. Başkan Erdoğan, son açıklamasında "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz da çalışmalarına başlıyor." demişti. Peki YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU? Temmuz zamlı asgari ücrete %15.26 ek zam netleşti! 4 gün kaldı!