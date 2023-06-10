Liste netleşti! TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA 2023! Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?
Torba yasa maddeleri, günümüzde önemli bir gündem konusu haline gelmiştir. İnternet arama motorlarında "Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?" gibi sorular sıkça araştırılmaktadır. Özellikle torba yasada yer alan 18 madde ve içeriği büyük ilgi görmektedir. Bu yazıda, yeni torba yasa maddeleri ve içeriği hakkında tüm detayları bulabilirsiniz. Torba yasa maddeleri arasında Bağkur affı konusu yer almaktadır. Bağkur borçlarının yeniden yapılandırılması ve borçlulara ödeme kolaylıkları sağlanması hedeflenmektedir.
10.06.2023 09:35 - Son Güncelleme: 10.06.2023 09:35
Torba yasa maddeleri, gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Yeni Kabine'nin açıklamasının ardından gözler atılacak yeni adımlara çevrilmiş durumda. Peki Torba yasada Bağkur tescil affı var mı? 5.000 prim, 3600 kısmi emeklilik ve staj sigortası torba yasada olacak mı? İşte son gelişmeler...
TBMM'DE KABUL EDİLDİ!
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek,