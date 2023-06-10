Liste netleşti! TORBA YASA MADDELERİ SON DAKİKA 2023! Torba yasada Bağkur affı, EYT 5.000 prim günü var mı? 3600 günden emeklilik, staj sigortası olacak mı?

TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun teklifine göre; En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek, Emeklilere verilen bayram ikramiyesi tutarı 1100 liradan 2000 liraya çıkarılacak, Muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek,