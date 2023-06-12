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Haberler Ekonomi 7500 TL ve üstü maaş alana süper zam işareti verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile maaşlar en az...

7500 TL ve üstü maaş alana süper zam işareti verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile maaşlar en az...

Mayıs ayı enflasyon oranları duyurulmasıyla birlikte yeni hesaplamalar tek tek yapıldı. TÜİK tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. Bu doğrultuda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı için 5 veri tamamlandı ve artık geriye bir tek gelecek ay açıklanacak olan haziran ayı enflasyon oranları kaldı. Bu kapsamda milyonlarca emekli son rakamlarla birlikte maaşlarına ne kadar zam yapılacağını öğrenmek istiyor. Son veriler emekli maaşları için yapılan zam hesaplamalarını da ortaya çıkardı.

12.06.2023 08:34 - Son Güncelleme: 12.06.2023 08:34
7500 TL ve üstü maaş alana süper zam işareti verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile maaşlar en az...

SSK ve Bağ-Kur emeklisini sevindirecek haberler peş peşe duyurulmaya başlandı. Bilindiği gibi her yıl ocak ve temmuz aylarında emekli maaşlarına yapılacak zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle belirleniyor. Son verinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli promosyon ve ikramiye de dahil 3'lü bir gelir artışı elde edecek. Öte yandan refah payı ve enflasyon farkı eklenince net emekli maaşı ortaya çıkacak. Temmuz ayında haziran enflasyon oranlarıyla bu rakam belli olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
7500 TL ve üstü maaş alana süper zam işareti verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile maaşlar en az...

TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?

BAĞ-KUR ESNAF
Mevcut: 5.456,67 TL kök maaş + 2.043,33 TL ek ödeme= 7.500 TL
5 aylık enflasyona göre: 6.289,36 TL kök maaş + 1.210,64 TL ek ödeme = 7.500 TL

7500 TL ve üstü maaş alana süper zam işareti verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile maaşlar en az...

SSK (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 6.093,18 TL kök maaş + 1.406,82 TL ek ödeme = 7.500 TL
5 aylık enflasyona göre: 7.023,00 TL kök maaş + 477,00 TL ek ödeme = 7.500 TL

7500 TL ve üstü maaş alana süper zam işareti verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile maaşlar en az...

SSK (2000 SONRASI)
Mevcut: 3.777,44 TL kök maaş + 3.722,56 TL ek ödeme = 7.500 TL
5 aylık enflasyona göre: 4.353,88 TL kök maaş + 3.146,12 TL ek ödeme = 7.500 TL

7500 TL ve üstü maaş alana süper zam işareti verildi! SSK BAĞ-KUR emeklisini sevinçten dört köşe edecek zam müjdesi! Seyyanen zam, refah payı ile maaşlar en az...

5 AYLIK ENFLASYON MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK? (TL)

Mevcut maaş: 7.500
Yüzde 15.26 zamlı maaş: 8.644,50

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