Yastık altında kıyıda köşede altını olanlar hazır olun! Altın için kurulan tuzağın ayrıntıları ortaya çıktı! O tarihe dikkat! Gram, çeyrek, yarım tam 3.000 TL...
⚡Peş peşe açıklama yapıldı. Altın için kurulan tuzağın ayrıntıları ortaya çıktı! O tarihe dikkat! Altın fiyatları son zamanlarda süratle düşmeye başladı. Ekonomistlerden süratle düşen altına kurulan tuzağın ayrıntıları geldi. Peki altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Altın almalı mı, satmalı mı? İşte ayrıntılar... Altın fiyatları son on gün bağlamında ciddi düşüşler kaydederken ekonomistlerden anında açıklamalar gelmeye başladı. Altın fiyatlarındaki bu keskin düşüş amacıyla anında akıllara ''altına kurulan bir tuzak'' olması geldi. Ekonomistler altın yatırımcılarına ciddi uyarılarda bulunarak kritik açıklamalar yaptı.
O tarihe dikkat! Gram, çeyrek, yarım tam 3.000 TL... Altın fiyatları 930 lira seviyelerinden 889 lira seviyelerine kadar keskin bir düşüş yaşadı. Öte yandan dolarda ise tam tersi bir yel görülüyor. Dolar güç toplayıp başka para birimleri karşısında yükseldi. Altın pazarı Merkez Bankalarının elinde. Merkez Bankaları doğrultusundan alınan faiz kararları anında altın fiyatları üstünde etkili oluyor. Fed'in 3-4 Mayıs tarihlerinde faiz kararının 50 baz puan artıracağı kararından sonra altın fiyatlarında keskin bir düşüş yaşandı. Fed altın fiyatlarına büyük baskı yapıp dolar kurunu yükseltiyor. Fed'in hedefi piyasadaki çok doların çekilmesini sağlamak. Altının değer kaybetmesini, doların ise değer kazanmasını istiyor.
Kıyıda köşede altını olanlar hazır olun! Altın amacıyla kurulan tuzağın ayrıntıları meydana çıktı...
Altın tahmincileri: Fed'in bir bela olduğunu söyledi. Analiz gerçekleştirmek amacıyla yönteme lüzum olmadığını bildiren Özdemir, "Son olarak 2000 bin dolar sınırına geldiği zaman gene başta Özbekistan Çin Almanya olmak üzere altın satmaya başladı.
Kuyumculardan gram altın için 1.250 TL tahmini geldi!
Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, "Altın fiyatları çok yükseldi. Çeyrek altın şu sıralar bin 550 TL seviyesinde prosedür görüyor. Bundan dolayı da insanlar bundan sonra düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine gram altın ya da yarım gram altına yöneldiler. Daha çok talep de de gram altın tarafında oluyor. Fiyatlardan dolayı altını yatırım hedefli alan vatandaşlarımız da azaldı. Fakat düğün vakti geldiği vakit gereksinim duyulduğunda alım oluyor" dedi.
Yastık altında tespit edilen altınlar ile ilgili da bilgi veren Kayaer, "Yastık altından gelen altınlar tarafında şu ana kadar bir hareketlilik olmadı. Yastık altında yüklü miktarda altın olduğunu da ön görü etmiyoruz. Olanlar da bankaya yönelerek o bölgeye koydular. Birikim amacıyla altın alanlar da azaldı. Bunlar eskidendi, şimdi bundan sonra bu gibi haller yok. Nadiren denk geliyor. Yatırım amacıyla altın talep görmüyor" açıklamasına yer verdi.