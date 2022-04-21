📢3600 ek göstergeyi bekleyenler için önemli gelişme! 📣Bakan Bilgin açıkladı: yeni çalışma gündemde! 📌Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor!
Ekonomi gündeminde en çok ilgi gören ve gelişmelerin yakından takip edildiği 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağının yanı sıra tüm yenilikler de merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasına dikkat çekti ve yeni çalışmalarını duyururken önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanacak ve 3600 ek gösterge sonrasındaki çalışma ile ilgili müjdeli haberin detayları haberimizde yer alıyor.
2022 asgari ücret ve diğer zamların ardından gözler 3600 ek gösterge konusuna çevrildi ve son gelişmelerin neler olduğu yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergeyi bekleyenler için önemli gelişme yaşanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak 3600 ek göstergenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.
Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak 3600 ek gösterge çalışmasının mayıs ayında tamamlanarak Meclis'e geleceğini söyleyen Bakan Bilgin, düzenleme sonrası, 'Öncelikli gündemimiz olacak' diyerek yeni düzenlemeyi duyurdu.
Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilk gündemimiz 'Sözleşmeli memura kadro' meselesi olacak.
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.