📢3600 ek göstergeyi bekleyenler için önemli gelişme! 📣Bakan Bilgin açıkladı: yeni çalışma gündemde! 📌Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiriyor!

2022 asgari ücret ve diğer zamların ardından gözler 3600 ek gösterge konusuna çevrildi ve son gelişmelerin neler olduğu yakından takip ediliyor. 3600 ek göstergeyi bekleyenler için önemli gelişme yaşanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren yeni çalışmalarına dair önemli bilgiler paylaştı. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak 3600 ek göstergenin ne zaman tamamlanacağına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.