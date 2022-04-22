RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile... Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor!

1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile... Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor!

Emekli olmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Çalışmayanlara sigorta müjdesi geldi. Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor. Prim gün sayısı ve yaş şartına takılmadan 4A isteğe bağlı sigorta ile direkt emekli olabilirsiniz. Bilindiği üzere SSK veya Bağ-Kur aracılığıyla emekliliğini bekleyenlerin prim gün sayısı ve istenen yaşı doldurmuş olmaları gerekiyor. Bu haberimiz ise hiçbir şekilde çalışma hayatı olmayanları ilgilendiriyor. Gelin isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli olunur? sorusunun yanıtına birlikte bakalım...

22.04.2022 09:09 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:10
1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile...

İsteğe bağlı sigorta ile çalışmadan emekli olmak mümkün! Sigortalı bir işte çalışmayanlar da emekliliğın tadını çıkartabilir. Bu kişilerin emeklilik hakkı elde edebilmeleri için neler gerekiyor tüm detaylara haberimizde yer verdik. Hayatı boyunca hiç sigortalı bir işte çalışmamış olanlar belirlenen şartları yerlerine getirdiklerinde emeklilik fırsatı elde edebiliyorlar. En önemli şart ise prim ödemeleri! Tam da bu noktada devlet bankaları devreye girerek acil nakit desteğiyle ihtiyaç duyulan ödemeleri vatandaşa sunuyor. İşte detaylar...

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1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile...

İsteğe bağlı sigortalılık uygulaması ile prim ödemelerinizi kendiniz gerçekleştirilerek emekli olabilirsiniz. Devlet bankaları da size acil nakit desteği sunarak ödemenizi yapmanızı sağlıyor.

1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile...

İsteğe bağlı emeklilik hakkından dileyen pek çok vatandaş kolaylıkla yararlanabiliyor. Mecburi şartlar neticesinde çalışma gösteremeyen, hastalığı olan veya işinden ayrılmak durumunda kalan kişiler bu sigorta türünden yararlanabiliyor.

1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile...

SGK ile devlet bankaları arasında yapılan anlaşma çerçevesinde 4B kapsamında sigortalılığı bulunan kişilerin zorunlu ya da isteğe bağlı birikmiş prim borcunu ödedikleri takdirde yaşlılık aylığı almaları mümkün görünüyor.

1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile...

SSK ve Bağ-Kur sigortası olunduktan sonra hizmet borçlanması adı altında doğum veya askerlik süreci neticesinde isteğe bağlı ödemede bulunan kişiler aynı haklardan yararlanabiliyor.

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