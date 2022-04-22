1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile... Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor!

İsteğe bağlı sigorta ile çalışmadan emekli olmak mümkün! Sigortalı bir işte çalışmayanlar da emekliliğın tadını çıkartabilir. Bu kişilerin emeklilik hakkı elde edebilmeleri için neler gerekiyor tüm detaylara haberimizde yer verdik. Hayatı boyunca hiç sigortalı bir işte çalışmamış olanlar belirlenen şartları yerlerine getirdiklerinde emeklilik fırsatı elde edebiliyorlar. En önemli şart ise prim ödemeleri! Tam da bu noktada devlet bankaları devreye girerek acil nakit desteğiyle ihtiyaç duyulan ödemeleri vatandaşa sunuyor. İşte detaylar...