1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Prim gün sayısız ve yaş şartsız! 4A ile... Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor!
Emekli olmak isteyen milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 1601 lira ödeyerek emekli olma imkanı! Çalışmayanlara sigorta müjdesi geldi. Başvurular e-devlet üzerinden ve SGK müdürlüklerinden yapılıyor. Prim gün sayısı ve yaş şartına takılmadan 4A isteğe bağlı sigorta ile direkt emekli olabilirsiniz. Bilindiği üzere SSK veya Bağ-Kur aracılığıyla emekliliğini bekleyenlerin prim gün sayısı ve istenen yaşı doldurmuş olmaları gerekiyor. Bu haberimiz ise hiçbir şekilde çalışma hayatı olmayanları ilgilendiriyor. Gelin isteğe bağlı sigorta ile nasıl emekli olunur? sorusunun yanıtına birlikte bakalım...
22.04.2022 09:09 - Son Güncelleme: 22.04.2022 09:10
İsteğe bağlı sigorta ile çalışmadan emekli olmak mümkün! Sigortalı bir işte çalışmayanlar da emekliliğın tadını çıkartabilir. Bu kişilerin emeklilik hakkı elde edebilmeleri için neler gerekiyor tüm detaylara haberimizde yer verdik. Hayatı boyunca hiç sigortalı bir işte çalışmamış olanlar belirlenen şartları yerlerine getirdiklerinde emeklilik fırsatı elde edebiliyorlar. En önemli şart ise prim ödemeleri! Tam da bu noktada devlet bankaları devreye girerek acil nakit desteğiyle ihtiyaç duyulan ödemeleri vatandaşa sunuyor. İşte detaylar...