📌AFAD personel alımı başvurusu ne zaman? 📢En az 22.442 TL maaş ile iş fırsatı! 70 puan KPSS şartı aranıyor! 👉Başvuru şartları ise...
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesine personel alımı yapılacağı duyuruldu ve başvuru şartları, nereden nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar açıklandı. Resmi kurumda kariyer hayaliyle yanup tutuşan binlerce kişi en az 22.442 TL ve en fazla 44 884 TL maaş ödemesini duyunca daha da heyecanlandı. En az 70 KPSS puanı ön plana çıkıyor ve diğer aranan nitelikler merak ediliyor. Peki AFAD personel alımı başvurusu ne zaman? İşte konuya dair tüm detaylar!
Resmi kurum ve kuruluşlarda kariyer hedefleyen binlerce kişi bu noktada yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personel alımı yapacağını duyurdu ve en az 70 KPSS puan şartı isteniyor. AFAD personel alımı şartlarının neler olduğu merak edilerek sıklıkla araştırılmaya başlandı. En az 22.442 TL ve en fazla 44.884 TL maaş ile iş fırsatı gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Peki AFAD personel alımı başvurusu ne zaman?
10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca 10 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı.
AFAD PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
AFAD personel alımı başvuruları 18 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 24 Nisan 2022 saat 17.00'ye kadar devam edecek.