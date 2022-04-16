📌AFAD personel alımı başvurusu ne zaman? 📢En az 22.442 TL maaş ile iş fırsatı! 70 puan KPSS şartı aranıyor! 👉Başvuru şartları ise...

Resmi kurum ve kuruluşlarda kariyer hedefleyen binlerce kişi bu noktada yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) personel alımı yapacağını duyurdu ve en az 70 KPSS puan şartı isteniyor. AFAD personel alımı şartlarının neler olduğu merak edilerek sıklıkla araştırılmaya başlandı. En az 22.442 TL ve en fazla 44.884 TL maaş ile iş fırsatı gündemde yoğun ilgi görmeye başladı. Peki AFAD personel alımı başvurusu ne zaman?